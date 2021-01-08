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https://ria.ru/20210108/osipova-1592347370.html
В США обвинение потребовало от россиянки Осиповой отказа от опекунства
В США обвинение потребовало от россиянки Осиповой отказа от опекунства
Обвинение в федеральном суде в Канзасе предложило повторно приговорить россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но с условием отказа от опекунства над... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T19:54
2021-01-08T23:33
богдана осипова
канзас
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в федеральном суде в Канзасе предложило повторно приговорить россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но с условием отказа от опекунства над детьми в России и снятия запрета на их отъезд в США.Осипова была приговорена к 7 годам за похищение собственного ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил приговорить ее повторно.На заседании по приговору прокурор Джейсон Харт заявил, что требует от Осиповой четыре условия, в частности, чтобы она потребовала от российских властей отменить опекунство над двумя детьми от американца Брайана Мобли и снять запрет на выезд детей за границу.Кроме того, обвинение требует от Осиповой письма с извинениями бывшему мужу Брайану Мобли и несовершеннолетним детям и прохождение семейной терапии с бывшим мужем и детьми.Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
https://ria.ru/20210108/osipova-1591362994.html
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богдана осипова, канзас, сша, в мире

В США обвинение потребовало от россиянки Осиповой отказа от опекунства

19:54 08.01.2021 (обновлено: 23:33 08.01.2021)
 
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в ВконтактеБогдана Осипова с детьми
Богдана Осипова с детьми - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Фото : сообщество БОГДАНА ОСИПОВА #HelpBogdana в Вконтакте
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение в федеральном суде в Канзасе предложило повторно приговорить россиянку Богдану Осипову к уже отбытому сроку, но с условием отказа от опекунства над детьми в России и снятия запрета на их отъезд в США.
Осипова была приговорена к 7 годам за похищение собственного ребенка и вымогательство, но апелляционный суд снял обвинение в вымогательстве и постановил приговорить ее повторно.
На заседании по приговору прокурор Джейсон Харт заявил, что требует от Осиповой четыре условия, в частности, чтобы она потребовала от российских властей отменить опекунство над двумя детьми от американца Брайана Мобли и снять запрет на выезд детей за границу.
Кроме того, обвинение требует от Осиповой письма с извинениями бывшему мужу Брайану Мобли и несовершеннолетним детям и прохождение семейной терапии с бывшим мужем и детьми.
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 00:41
Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США
Осипова покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание.
 
Богдана ОсиповаКанзасСШАВ мире
 
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