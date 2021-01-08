https://ria.ru/20210108/osen-1592311546.html
Октябрь стал самым "грязным" осенним месяцем в Москве
Октябрь стал самым "грязным" осенним месяцем в Москве
Число дней с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных веществ в воздухе осенью 2020 года в Москве выросло на 25% по сравнению с осенью 2019 года, РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:50
2021-01-08T11:50
2021-01-08T11:50
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0308baf02558ef5a971bfb5b304b07da.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Число дней с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных веществ в воздухе осенью 2020 года в Москве выросло на 25% по сравнению с осенью 2019 года, чаще всего это происходило в октябре, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Тем не менее, отмечается ряд положительных тенденций в части состояния атмосферного воздуха. "Несмотря на значительное количество дней, когда наблюдались неблагоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ, концентрации оксида углерода оказались ниже на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а содержание в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 существенно не изменилось и осталось на уровне сезона 2019 года", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в целом по городу средние концентрации основных загрязняющих веществ осенью 2020 года не превысили установленных нормативов и составили: оксид углерода – 0,1 ПДКсс, диоксид азота – 0,8 ПДКсс, оксид азота – 0,38 ПДКсс, диоксид серы – 0,07 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 0,6 ПДКсс.Вблизи автотрасс средние концентрации не превысили установленных нормативов и составили: по оксиду углерода – 0,12 ПДКсс, оксиду азота – 0,9 ПДКсс, диоксиду азота – 1,0 ПДКсс, диоксид серы – 0,05 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 0,7 ПДКсс, взвешенные частицы РМ2,5 – 0,5 ПДКсс."Превышения максимальных разовых концентраций отмечались только по оксиду азота, повторяемость превышений составила менее 1%",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в жилых кварталах средние концентрации основных загрязняющих веществ не превысили установленных нормативов. Превышения максимальных разовых нормативов не отмечены."Осенью вполне ожидаемо снизилось содержание приземного озона. Дело в том, что основным источником приземного озона является поступление из верхних слоев атмосферы за счет вертикального перемешивания воздушных масс атмосферы. В годовом ходе максимум концентраций обычно приходится на теплый период года, когда интенсивность вертикального перемешивания возрастает и увеличивается приток озона в пограничный слой атмосферы. По сравнению с летним периодом концентрации приземного озона снизились в 1,6 раза и составили в целом по городу 0,017 мг/м3 (0,6 ПДКсс)",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
https://ria.ru/20210107/moroz-1592233586.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565436_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0600c581ac38c7d5d729f55dc775c6c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Число дней с неблагоприятными метеоусловиями для рассеивания вредных веществ в воздухе осенью 2020 года в Москве
выросло на 25% по сравнению с осенью 2019 года, чаще всего это происходило в октябре, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Прошедшая осень оказалась аномально теплой в Москве. На фоне положительных аномалий температуры нередко складывались условия для накопления загрязняющих веществ в атмосфере. Наиболее часто подобные явления наблюдались в октябре. В целом по сравнению с осенним сезоном 2019 года количество дней с неблагоприятными для рассеивания метеоусловиями возросло на 25%",- говорится в сообщении.
Тем не менее, отмечается ряд положительных тенденций в части состояния атмосферного воздуха. "Несмотря на значительное количество дней, когда наблюдались неблагоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ, концентрации оксида углерода оказались ниже на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а содержание в атмосферном воздухе взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 существенно не изменилось и осталось на уровне сезона 2019 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в целом по городу средние концентрации основных загрязняющих веществ осенью 2020 года не превысили установленных нормативов и составили: оксид углерода – 0,1 ПДКсс, диоксид азота – 0,8 ПДКсс, оксид азота – 0,38 ПДКсс, диоксид серы – 0,07 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 0,6 ПДКсс.
Вблизи автотрасс средние концентрации не превысили установленных нормативов и составили: по оксиду углерода – 0,12 ПДКсс, оксиду азота – 0,9 ПДКсс, диоксиду азота – 1,0 ПДКсс, диоксид серы – 0,05 ПДКсс, взвешенные частицы РМ10 – 0,7 ПДКсс, взвешенные частицы РМ2,5 – 0,5 ПДКсс.
"Превышения максимальных разовых концентраций отмечались только по оксиду азота, повторяемость превышений составила менее 1%",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что в жилых кварталах средние концентрации основных загрязняющих веществ не превысили установленных нормативов. Превышения максимальных разовых нормативов не отмечены.
"Осенью вполне ожидаемо снизилось содержание приземного озона. Дело в том, что основным источником приземного озона является поступление из верхних слоев атмосферы за счет вертикального перемешивания воздушных масс атмосферы. В годовом ходе максимум концентраций обычно приходится на теплый период года, когда интенсивность вертикального перемешивания возрастает и увеличивается приток озона в пограничный слой атмосферы. По сравнению с летним периодом концентрации приземного озона снизились в 1,6 раза и составили в целом по городу 0,017 мг/м3 (0,6 ПДКсс)",- говорится в сообщении.