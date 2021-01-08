https://ria.ru/20210108/obvineniya-1592284945.html

В США не исключили обвинений против Трампа после беспорядков в Капитолии

В США не исключили обвинений против Трампа после беспорядков в Капитолии

И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин не исключил привлечения к ответственности действующего президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:51

2021-01-08T00:51

2021-01-08T00:51

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. И.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин не исключил привлечения к ответственности действующего президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в вашингтонском Капитолии, сообщает телеканал CNBC.Срок Трампа на посту президента США истекает 20 января, после чего он не будет пользоваться иммунитетом от обвинений.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

москва

вашингтон (город)

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капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире