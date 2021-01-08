Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/norilsk-1592354850.html
В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека
В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека
В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T22:42
2021-01-08T22:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b61e2a39dd84b59e41683513ae517e0c.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.Ранее в МЧС сообщили, что информация о сходе снежной массы в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае поступила в пятницу около 20.30 мск. По данным ведомства, снегом засыпало пять домиков. В ГУ МЧС по региону уточнили, что люди могли находиться только в одном из попавших под лавину домов.
красноярский край
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае
Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели.
2021-01-08T22:42
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_797d99b7f14dd0745dda2f1b54dd67ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека

22:42 08.01.2021
 
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Ранее в МЧС сообщили, что информация о сходе снежной массы в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае поступила в пятницу около 20.30 мск. По данным ведомства, снегом засыпало пять домиков. В ГУ МЧС по региону уточнили, что люди могли находиться только в одном из попавших под лавину домов.

"В одном из домиков могли находиться люди. Предположительно, семья - четыре человека", - сказал собеседник агентства.

 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Лента новостейМолния