https://ria.ru/20210108/norilsk-1592354850.html

В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека

В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека

В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T22:42

2021-01-08T22:42

2021-01-08T22:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.Ранее в МЧС сообщили, что информация о сходе снежной массы в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае поступила в пятницу около 20.30 мск. По данным ведомства, снегом засыпало пять домиков. В ГУ МЧС по региону уточнили, что люди могли находиться только в одном из попавших под лавину домов.

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели. 2021-01-08T22:42 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия