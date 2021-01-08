https://ria.ru/20210108/norilsk-1592354850.html
В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека
В Норильске под снежным завалом могут находиться четыре человека
В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T22:42
2021-01-08T22:42
2021-01-08T22:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b61e2a39dd84b59e41683513ae517e0c.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 янв – РИА Новости. В одном из домиков в районе горнолыжного курорта в Норильске, на которые сошла лавина, могла находиться семья из четырех человек, сообщили РИА новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.Ранее в МЧС сообщили, что информация о сходе снежной массы в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае поступила в пятницу около 20.30 мск. По данным ведомства, снегом засыпало пять домиков. В ГУ МЧС по региону уточнили, что люди могли находиться только в одном из попавших под лавину домов.
красноярский край
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_797d99b7f14dd0745dda2f1b54dd67ac.jpg
Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае
Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели.
2021-01-08T22:42
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия