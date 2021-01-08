В Гвинейском заливе освободили похищенного пиратами россиянина
17:14 08.01.2021 (обновлено: 18:01 08.01.2021)
© AP Photo / George OsodiСудно у побережья Бенина
© AP Photo / George Osodi
Посольство РФ в Бенине и Того сообщало, что в ночь на 30 ноября пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин.
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"7 января с.г. были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования", - говорится в сообщении дипмиссии.
Портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил 30 ноября, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.
Согласно базе данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.
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