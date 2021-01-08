https://ria.ru/20210108/moryaki-1592336771.html

В Гвинейском заливе освободили похищенного пиратами россиянина

В Гвинейском заливе освободили похищенного пиратами россиянина

Моряки, похищенные с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены, сообщило посольство РФ в Бенине в Twitter. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:14

2021-01-08T17:14

2021-01-08T18:01

россия

бенин

республика конго

маршалловы острова

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Моряки, похищенные с судна AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, освобождены, сообщило посольство РФ в Бенине в Twitter.Посольство РФ в Бенине и Того сообщало, что в ночь на 30 ноября пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди них один россиянин.Портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил 30 ноября, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.Согласно базе данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.

https://ria.ru/20201130/piraty-1587033687.html

https://ria.ru/20201209/ataka-1588433218.html

россия

бенин

республика конго

маршалловы острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бенин, республика конго, маршалловы острова, в мире