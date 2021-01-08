https://ria.ru/20210108/moryaki-1592293583.html

Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию

Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию

Моряки с российского краболова "Николай Солодчук" в порту в Намибии получили запрошенные деньги и вернулись на родину, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T05:21

2021-01-08T05:21

2021-01-08T06:59

николай суханов

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

петропавловск-камчатский

намибия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 8 янв — РИА Новости. Моряки с российского краболова "Николай Солодчук" в порту в Намибии получили запрошенные деньги и вернулись на родину, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов."Все моряки наконец добрались до дома. Получен весь долг по зарплате. Последние четыре члена экипажа уже дома с полным расчетом", — сказал Суханов.По его словам, моряки поблагодарили за оказанную помощь профсоюз, СК и СМИ.Осенью 2020 года Суханов сообщил агентству, что российские моряки попросили о помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате на 20 миллионов рублей. Экипаж рассказывал, что не получает положенные им выплаты год. Судно приписано к Петропавловску-Камчатскому. По словам Суханова, на судне были вода, продукты и топливо. При этом почти все моряки переболели коронавирусом, добавил собеседник РИА Новости..Следователи начали проверку по обращению моряков. Позже экипажу начали гасить долги по положенным им выплатам, они получили 3,5 миллиона рублей. В ноябре моряки договорились с судовладельцем о выходе в рейс и последующей выплате им зарплаты, они вышли в море. Третьего января Суханов сообщал, что начались выплаты, а моряки группами стали вылетать на родину, часть членов экипажа осталась на борту для организации выгрузки груза.

https://ria.ru/20210103/rossiyane-1591856957.html

владивосток

петропавловск-камчатский

намибия

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николай суханов, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, петропавловск-камчатский, намибия, общество