https://ria.ru/20210108/morozy-1592289718.html

Гидрометцентр пообещал день передышки от морозов в ряде регионов Сибири

Гидрометцентр пообещал день передышки от морозов в ряде регионов Сибири

Кратковременное потепление ждет жителей густонаселенных районов Сибири, а затем снова температуры опустятся на 8-12 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:05

2021-01-08T03:05

2021-01-08T03:05

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кратковременное потепление ждет жителей густонаселенных районов Сибири, а затем снова температуры опустятся на 8-12 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что дневные температуры будут от минус 10 до минус 16 градусов."Но это только на один день такое повышение температуры. Уже 11 января во всех этих регионах температура понизится на 5-6 градусов, и 12 января возвращение холодной погоды на 8-12 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество