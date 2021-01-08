https://ria.ru/20210108/massazh-1592282930.html

Мануальный терапевт рассказал, кому противопоказан массаж

Мануальный терапевт рассказал, кому противопоказан массаж

Кому нельзя делать массаж и почему пользоваться устройствами для механического массажа следует с осторожностью, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T02:11

2021-01-08T02:11

2021-01-08T02:11

андрей кабычкин

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Кому нельзя делать массаж и почему пользоваться устройствами для механического массажа следует с осторожностью, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.Практически в каждом крупном торговом центре и во многих офисах можно увидеть кресла для массажа, а в магазинах продаются небольшие приборы, позволяющие самостоятельно разминать плечи, ноги, голову и другие части тела. Здоровому человеку это не противопоказано, однако использовать такие приспособления следует осторожно, прислушиваясь к собственным ощущениям, а случае дискомфорта сеанс нужно немедленно прекратить, отметил мануальный терапевт.Что касается лечебного массажа, то его следует проводить только по назначению врача, ведь есть случаи, когда он противопоказан, отметил собеседник радио."Это острые воспалительные диагнозы. К ним относятся, например, грипп, ОРВИ на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи ‒ фурункулы, карбункулы и так далее. Нельзя делать массаж пациентам, у которых диагностирована хроническая ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов, регулирующих ритм сердечных сокращений. Безусловно противопоказаны массажные процедуры и после курсов химиотерапии при онкологических заболеваниях", – сказал врач.Специалисты обычно назначают два курса лечебного массажа в год, каждый курс включает 10‒15 сеансов, которые нужно посещать через день или каждый день. Именно такая схема сделает процедуру максимально эффективной.

https://ria.ru/20200728/1575037616.html

https://ria.ru/20191214/1562385646.html

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андрей кабычкин, россия, здоровье, общество