https://ria.ru/20210108/lockdown-1592291350.html

На Украине начался жесткий локдаун

На Украине начался жесткий локдаун

Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу. Локдаун продлится до... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:03

2021-01-08T04:03

2021-01-08T05:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

дмитрий сологуб

александр охрименко

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киев

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать в пятницу. Локдаун продлится до 24 января.Помимо усиления карантинных мер из-за коронавируса с 8 по 24 января, кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, эти меры раньше действовали до конца 2020 года.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и обучению.Эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не так сильно, как это могло бы быть в декабре прошлого года. Однако не исключено, что это приведет к усилению протестных настроений в стране.ОграниченияВ период действия жестких карантинных ограничений на Украине будут закрыты школы и вузы, при этом детские сады будут работать. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков.Работа развлекательных заведений запрещается полностью, закроются учреждения культуры. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Работа кафе, баров и ресторанов разрешена только в режиме "на вынос". При этом работа ресторанов в гостиницах ограничивается.В условиях жесткого карантина разрешена работа банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Также под запрет не попадает деятельность, связанная с производством фильмов.Украинское правительство решило не прекращать работу во время локдауна общественного транспорта, а также не закроется международное транспортное сообщение. В штатном режиме будут работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, такие меры помогут сократить число заболевших коронавирусом наполовину."Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50 процентов снижения числа инфицированных за этот период", — сказал он.Экономика готоваГлава Национального банка Украины Кирилл Шевченко уверен, что двухнедельное ужесточение карантинных мер существенно не повлияет на экономическую активность, потребительский спрос и инфляцию. В свою очередь замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что локдаун в январе приведет к потере примерно 0,2 процента ВВП в 2021 году.В Центробанке считают, что украинская банковская система готова к работе в условиях жесткого карантина. В частности, по словам первого замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, регулятор продлил действие антикризисных мер, принятых нацбанком весной во время локдауна."Никаких дополнительных ограничений не будет. Поэтому банковская система готова к работе в условиях усиленного карантина", — написала Рожкова на своей странице в Facebook.Украинский экономический эксперт Александр Охрименко прогнозирует, что влияние жестких карантинных ограничений на экономику не будет критическим. По его словам, негативные последствия от локдауна в январе будут меньше, чем могли бы быть от него в декабре. Украинское правительство планировало ужесточить карантин в конце декабря и на время новогодних праздников, однако позже кабмин отказался от этой идеи."Это (введение локдауна. — Прим. ред.) не будет критичным... Грубо говоря, это просто будут потери ВВП от ошибки", — сказал Охрименко РИА Новости, назвав прогноз Нацбанка о потерях 0,2 процента ВВП оптимистическим.Экономист надеется, что президент Украины Владимир Зеленский спохватится и "примет решение, что локдаун не нужен"."Статистика заболеваний четко показывает, что локдаун абсолютно не нужен", — считает Охрименко.Протестные настроенияПеред введением карантинных ограничений Украиной в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране. При этом в столице между предпринимателями и полицией произошли стычки после того, как бизнесмены попытались установить на майдане Незалежности (площади Независимости) палатки. Глава Нацбанка ранее заявил, что влияние "карантина выходного дня" на украинскую экономику было сравнительно незначительным, но такие меры привели к ухудшению настроений бизнеса и потребителей.Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге раскритиковал украинские власти за решение ввести локдаун."Люди теряют доход. Им нужна макроэкономическая поддержка. Далее, если школы закроются, то дети с инвалидностью не смогут воспользоваться цифровым инструментарием. И люди с другими заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже нуждаются в лечении. Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше", — сказал Клюге, отметив, что главное — не жесткость ограничительных мер, а их безусловное соблюдение.Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что январский локдаун существенно не повлияет на малый и средний бизнес, однако это не значит, что не будет протестов."После Рождества стандартно у бизнеса эта вторая половина января... провальная, продаж нет, покупок мало. Оно (ужесточение карантина. — Прим. ред.) повлияет, безусловно, но не так катастрофически, как в декабре или даже в октябре, условно говоря… Но это не означает, что не будет протестных проблем, протестной активности", — сказал Бортник РИА Новости.Политолог прогнозирует, что протестные настроения среди украинцев усилятся с началом работы Верховной рады Украины после зимних каникул.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/ukraina-1591939990.html

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592009238.html

https://ria.ru/20210107/lokdaun-1592253543.html

https://ria.ru/20210102/karantin-1591813450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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