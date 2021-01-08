https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html
Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске
Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске
Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T23:10
2021-01-08T23:10
2021-01-08T23:10
красноярский край
норильск
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске.Под завалами в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" оказались пять домов, в которых могут находиться люди. Информация о случившемся поступила в МЧС около 20:30 мск.По данным дежурно-диспетчерской службы, в одном из домов может оставаться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина уточнила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.На место происшествия направили поисково-спасательный отряд — более 200 человек и 18 единиц техники.
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РИА Новости
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Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае
Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели.
2021-01-08T23:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярский край, норильск, происшествия