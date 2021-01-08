https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске

Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске

Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T23:10

2021-01-08T23:10

2021-01-08T23:10

красноярский край

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b61e2a39dd84b59e41683513ae517e0c.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Очевидцы опубликовали кадры с места схода лавины в Норильске.Под завалами в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" оказались пять домов, в которых могут находиться люди. Информация о случившемся поступила в МЧС около 20:30 мск.По данным дежурно-диспетчерской службы, в одном из домов может оставаться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина уточнила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.На место происшествия направили поисково-спасательный отряд — более 200 человек и 18 единиц техники.

красноярский край

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели. 2021-01-08T23:10 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, норильск, происшествия