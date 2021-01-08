Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html
В Норильске сошла лавина
В Норильске сошла лавина
В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T22:01
2021-01-09T02:22
сход лавины под норильском
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b61e2a39dd84b59e41683513ae517e0c.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС.Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города, в одном из строений могла находиться семья из четырех человек.Сотрудники МЧС добавили, что им уже удалось 15-летнего спасти подростка, его на некоторое время приняли за женщину. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с обширным обморожением и множественными переломами.На месте работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда — более 200 человек и 18 единиц техники. Работы осложнены из-за темного времени суток, метели и температурой воздуха минус 23 градуса.Кроме того, как сообщил в эфире канала "Россия 24" начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, сейчас уточняется возможность повторения бедствия.Позже он добавил, что работы вездеходом на широком шасси приостановили, поскольку спасателям удалось вычислить предположительное местонахождение людей.
россия
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае
Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели.
2021-01-08T22:01
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_797d99b7f14dd0745dda2f1b54dd67ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сход лавины под норильском, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск

В Норильске сошла лавина

22:01 08.01.2021 (обновлено: 02:22 09.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС.
Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города, в одном из строений могла находиться семья из четырех человек.
Сотрудники МЧС добавили, что им уже удалось 15-летнего спасти подростка, его на некоторое время приняли за женщину. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с обширным обморожением и множественными переломами.
На месте работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда — более 200 человек и 18 единиц техники. Работы осложнены из-за темного времени суток, метели и температурой воздуха минус 23 градуса.
Кроме того, как сообщил в эфире канала "Россия 24" начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, сейчас уточняется возможность повторения бедствия.
Позже он добавил, что работы вездеходом на широком шасси приостановили, поскольку спасателям удалось вычислить предположительное местонахождение людей.
 
Сход лавины под НорильскомРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Норильск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
Лента новостейМолния