https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html

В Норильске сошла лавина

В Норильске сошла лавина

В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-08T22:01

2021-01-08T22:01

2021-01-09T02:22

сход лавины под норильском

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС.Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города, в одном из строений могла находиться семья из четырех человек.Сотрудники МЧС добавили, что им уже удалось 15-летнего спасти подростка, его на некоторое время приняли за женщину. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с обширным обморожением и множественными переломами.На месте работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда — более 200 человек и 18 единиц техники. Работы осложнены из-за темного времени суток, метели и температурой воздуха минус 23 градуса.Кроме того, как сообщил в эфире канала "Россия 24" начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, сейчас уточняется возможность повторения бедствия.Позже он добавил, что работы вездеходом на широком шасси приостановили, поскольку спасателям удалось вычислить предположительное местонахождение людей.

россия

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели. 2021-01-08T22:01 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск