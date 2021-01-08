https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html
В Норильске сошла лавина
В Норильске сошла лавина
В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T22:01
2021-01-08T22:01
2021-01-09T02:22
сход лавины под норильском
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Норильске лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС.Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города, в одном из строений могла находиться семья из четырех человек.Сотрудники МЧС добавили, что им уже удалось 15-летнего спасти подростка, его на некоторое время приняли за женщину. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с обширным обморожением и множественными переломами.На месте работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда — более 200 человек и 18 единиц техники. Работы осложнены из-за темного времени суток, метели и температурой воздуха минус 23 градуса.Кроме того, как сообщил в эфире канала "Россия 24" начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, сейчас уточняется возможность повторения бедствия.Позже он добавил, что работы вездеходом на широком шасси приостановили, поскольку спасателям удалось вычислить предположительное местонахождение людей.
россия
норильск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592353493_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_797d99b7f14dd0745dda2f1b54dd67ac.jpg
Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае
Лавина сошла в Красноярском крае на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в городе Талнах. Предварительно, под снегом могут находиться четыре человека, включая двоих детей. На место выехали спасатели.
2021-01-08T22:01
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сход лавины под норильском, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
В Норильске
лавина, сошедшая в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", завалила пять домиков, сообщили в МЧС
.
Как уточнили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города, в одном из строений могла находиться семья из четырех человек.
Сотрудники МЧС добавили, что им уже удалось 15-летнего спасти подростка, его на некоторое время приняли за женщину. Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с обширным обморожением и множественными переломами.
На месте работают силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда — более 200 человек и 18 единиц техники. Работы осложнены из-за темного времени суток, метели и температурой воздуха минус 23 градуса.
Кроме того, как сообщил в эфире канала "Россия 24" начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов, сейчас уточняется возможность повторения бедствия.
Позже он добавил, что работы вездеходом на широком шасси приостановили, поскольку спасателям удалось вычислить предположительное местонахождение людей.