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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307828.html
В России за сутки 21 677 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 677 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 731 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:17
2021-01-08T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 731 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписаны 7067 человек, в Санкт-Петербурге - 1756, в Подмосковье - 1485.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 21 677 человек выздоровели от COVID-19

11:17 08.01.2021 (обновлено: 15:21 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 731 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 731 129", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве выписаны 7067 человек, в Санкт-Петербурге - 1756, в Подмосковье - 1485.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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