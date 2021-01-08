https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307828.html
В России за сутки 21 677 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 677 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 731 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:17
2021-01-08T11:17
2021-01-08T15:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время - 2 731 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве выписаны 7067 человек, в Санкт-Петербурге - 1756, в Подмосковье - 1485.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество