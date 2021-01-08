https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307592.html

В Москве выявили 5027 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5027 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 5027, Санкт-Петербурге - 3017, Подмосковье - 1226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:16

2021-01-08T11:16

2021-01-08T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 5027, Санкт-Петербурге - 3017, Подмосковье - 1226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области - 14, Тыве - 11, Ненецком автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/vaktsina-1592256212.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество