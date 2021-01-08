https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307592.html
В Москве выявили 5027 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5027 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 5027, Санкт-Петербурге - 3017, Подмосковье - 1226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:16
2021-01-08T11:16
2021-01-08T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 5027, Санкт-Петербурге - 3017, Подмосковье - 1226, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области - 14, Тыве - 11, Ненецком автономном округе - 1.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210107/vaktsina-1592256212.html
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество