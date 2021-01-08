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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592298441.html
Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19
Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19
Транспорт является тем местом, где существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусом в Москве из-за большой скученности людей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T09:03
2021-01-08T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
николай малышев
москва
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Транспорт является тем местом, где существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусом в Москве из-за большой скученности людей, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, николай малышев, москва, общество

Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19

09:03 08.01.2021 (обновлено: 11:12 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Транспорт является тем местом, где существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусом в Москве из-за большой скученности людей, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Безусловно, это в транспорте больше всего. Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов - то же самое. Там, где скученность большая", - сказал он, отвечая на вопрос, где жители Москвы больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииНиколай МалышевМоскваОбщество
 
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