Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19

"Безусловно, это в транспорте больше всего. Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов - то же самое. Там, где скученность большая", - сказал он, отвечая на вопрос, где жители Москвы больше всего рискуют заразиться коронавирусом.