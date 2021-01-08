https://ria.ru/20210108/knigi-1592318537.html

От Яхиной до Уэлша. Самые ожидаемые книжные новинки 2021 года

От Яхиной до Уэлша. Самые ожидаемые книжные новинки 2021 года

Исторический роман Гузели Яхиной о Поволжье "Эшелон на Самарканд", новинка автора романа-бестселлера "Чтец" Бернхарда Шлинка "Цвета расставаний", новая книга... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:34

2021-01-08T16:34

2021-01-08T16:34

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Исторический роман Гузели Яхиной о Поволжье "Эшелон на Самарканд", новинка автора романа-бестселлера "Чтец" Бернхарда Шлинка "Цвета расставаний", новая книга создателя "На игле" Ирвина Уэлша под названием "Джинсы мертвых тел" и другие произведения появятся на полках российских книжных магазинов в 2021 году, рассказали РИА Новости в крупнейших издательствах.Книга "Эшелон на Самарканд" о Поволжье автора "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузели Яхиной появится в российских книжных магазинах в 2021 году.Также к выходу готовятся новые романы Дмитрия Быкова "Истребитель", Андрея Рубанова "Человек из красного дерева", Яны Вагнер "Тоннель", Александра Иличевского "Исландия". Еще в издательской группе "Эксмо-АСТ" готовятся крупный проект совместно с Третьяковской галереей и роман Ивана Охлобыстина "Пластмасса. Фантастический роман".Издательская группа "Азбука-Аттикус" готовит к выпуску новую книгу автора романа "Чтец" Бернхарда Шлинка "Цвета расставаний". Жаум Кабре в новом романе "Владение" повествует о безжалостной борьбе за власть в Барселоне XVIII века. Также читателей ожидают признание в любви к рок-н-роллу "Утопия-авеню", написанное современным классиком Дэвидом Митчеллом; "Джинсы мертвых тел" автора "На игле" Ирвина Уэлша и роман "Это случилось ночью" Марка Леви, который станет первым в цикле под названием "9".Историю об известной на весь мир трагической ситуации в Великобритании, когда четырехлетняя девочка Мэделин Маккен исчезла из номера отеля, а полицейское расследование не привело ни к каким результатам, можно будет прочитать в книге "В поисках Мэделин" издательства "Рипол классик". Также они выпустят исторический роман Алексея Иванова "Тени Тевтонов" и книгу о России "Граница" норвежского антрополога и путешественницы Эрики Фатланд.Детское издательство "Clever" готовит к публикации "Не обнимайте меня!" Джейн Чапмен о необходимом каждому человеку личном пространстве. Кроме того, в Россию наконец придет популярная серия книжек для детей от 6 лет, известная во Франции уже больше 30 лет, — "Каролина и ее друзья покупают дом" авторства Пьера Пробста.В издательстве "Devar" готовят к выпуску энциклопедию о насекомых, которые будут "оживать" в дополненной реальности: интересные факты зазвучат, а некоторых насекомых можно будет гладить и кормить.

https://ria.ru/20201228/knigi-1591196981.html

https://ria.ru/20201211/knigi-1588842945.html

https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

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книги, новости культуры, ирвин уэлш, дэвид митчелл, азбука-аттикус, иван охлобыстин, франция, барселона (город)