https://ria.ru/20210108/khlevinskiy-1592285088.html

Коллега эмоционально отреагировала на смерть актера Хлевинского

Коллега эмоционально отреагировала на смерть актера Хлевинского

Заслуженная артистка России Нина Маслова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" смерть актера и педагога Валерия Хлевинского. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:08

2021-01-08T01:08

2021-01-08T01:08

культура

нина маслова

валерий хлевинский

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кино и сериалы

москва

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Маслова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" смерть актера и педагога Валерия Хлевинского.Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Причина смерти народного артиста России не уточняется. Прощание с актером пройдет 11 января, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Артистка призналась, что смерть Хлевинского стала для нее шоком.Она рассказала, что была знакома с коллегой с момента поступления в Школу-студию МХАТ.Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после его приняли в труппу театра "Современник". В 2001-м артист пришел в МХТ имени Чехова.Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нина маслова, валерий хлевинский, россия, кино и сериалы, москва