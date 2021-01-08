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Коллега эмоционально отреагировала на смерть актера Хлевинского
Коллега эмоционально отреагировала на смерть актера Хлевинского
Заслуженная артистка России Нина Маслова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" смерть актера и педагога Валерия Хлевинского. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T01:08
2021-01-08T01:08
2021-01-08T01:08
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нина маслова
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка России Нина Маслова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой" смерть актера и педагога Валерия Хлевинского.Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Причина смерти народного артиста России не уточняется. Прощание с актером пройдет 11 января, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Артистка призналась, что смерть Хлевинского стала для нее шоком.Она рассказала, что была знакома с коллегой с момента поступления в Школу-студию МХАТ.Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после его приняли в труппу театра "Современник". В 2001-м артист пришел в МХТ имени Чехова.Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина".
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нина маслова, валерий хлевинский, россия, кино и сериалы, москва
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Заслуженная артистка России Нина Маслова прокомментировала в беседе с "Вечерней Москвой
" смерть актера и педагога Валерия Хлевинского
.
Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Причина смерти народного артиста России не уточняется. Прощание с актером пройдет 11 января, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
.
Артистка призналась, что смерть Хлевинского стала для нее шоком.
"Со мной впервые такое, когда холодок прошел от темечка до кончиков пальцев на ногах. Вот это странно", — призналась Маслова.
Она рассказала, что была знакома с коллегой с момента поступления в Школу-студию МХАТ.
"И вот я помню те времена, когда мы были совершенно юными, открытыми. И Валера (Хлевинский. — Прим. ред.) был такой… вот он был такой, как в "Большой перемене", — классный, добрый, светлый, открытый", — рассказала актриса.
Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после его приняли в труппу театра "Современник". В 2001-м артист пришел в МХТ имени Чехова.
Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина".