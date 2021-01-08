https://ria.ru/20210108/karabakh-1592286458.html

Переговоры духовных лидеров по Карабаху продуктивны, заявил патриарх

Переговоры духовных лидеров по Карабаху продуктивны, заявил патриарх

Переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана принесли результат и снизили градус противостояния, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T01:33

2021-01-08T01:33

2021-01-08T01:33

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана принесли результат и снизили градус противостояния, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл."Русская Церковь инициировала обсуждение карабахской проблемы с участием Католикоса всех армян и с участием Верховного муфтия, верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде. Мы провели несколько туров таких переговоров и о многом договорились. И я думаю, главный итог этих переговоров заключается в том, что два религиозных лидера, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом, и этот разговор был очень спокойным в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения, хотя у каждой из стороны были свои аргументы", - сказал патриарх Кирилл в интервью на телеканале "Россия 1".По его словам, именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. "А что такое духовное состояние? Какая сила возьмет верх — сила мира, любви, спокойствия или сила зла — от этого и будет зависеть поведение людей", - отметил патриарх."Во время этих переговоров достигались совершенно конкретные результаты — обмен пленными, неиспользование религиозных символов, религиозной фразеологии, религиозной мотивации для того, чтобы вдохновить противоборствующие стороны. Выведя религиозный фактор из этого противостояния, мы, конечно, значительно понизили возможный градус этого конфликта со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, не преувеличивая роль религиозных лидеров, ни в коем случае не следует и игнорировать эту роль", - рассказал глава Русской церкви.Он отметил, что Русская православная церковь готова участвовать в миротворческом процессе. "Дай Бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны", - заключил патриарх Кирилл.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587768865.html

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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, азербайджан, армения