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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592352728.html
Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия
Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:46
2021-01-08T22:02
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
западная виргиния
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель минюста Кен Колл.Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в “незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию”, сообщил представитель минюста. В видео, которое конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: “Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!”Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния в декабре.&nbsp;В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, западная виргиния, капитолий, сша, в мире

Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия

21:46 08.01.2021 (обновлено: 22:02 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель минюста Кен Колл.
Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в “незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию”, сообщил представитель минюста. В видео, которое конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: “Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!”
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния в декабре. 
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденЗападная ВиргинияКапитолийСШАВ мире
 
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