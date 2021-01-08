https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592352728.html

Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия

Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:46

2021-01-08T21:46

2021-01-08T22:02

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

западная виргиния

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель минюста Кен Колл.Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в “незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию”, сообщил представитель минюста. В видео, которое конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: “Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!”Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния в декабре. В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

западная виргиния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, западная виргиния, капитолий, сша, в мире