Минюст США обвинил конгрессмена Эванса в участии в захвате Капитолия
21:46 08.01.2021 (обновлено: 22:02 08.01.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против конгрессмена от Западной Виргинии Деррека Эванса за участие в беспорядках в Капитолии, сообщил представитель минюста Кен Колл.
Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в “незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию”, сообщил представитель минюста. В видео, которое конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: “Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!”
Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния в декабре.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.