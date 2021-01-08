СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам
12:26 08.01.2021 (обновлено: 12:29 08.01.2021)
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, еще за три дня до беспорядков Пентагон предлагал полиции Капитолия помощь нацгвардии. Когда же беспорядки уже начались, руководство минюста предлагало полиции помощь агентов ФБР. Но оба раза полиция Капитолия отказалась принять федеральную помощь.
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Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных беспорядках, полиция надеялась, что в день рассмотрения результатов выборов в Конгрессе США возможна лишь мирная демонстрация.
"Мы спрашивали не раз, и последний ответ, который мы получили в воскресенье, 3-го (января), заключался в том, что они не будут просить министерство обороны о помощи", - приводит агентство слова помощника главы Пентагона Кеннета Рапуано. По данным информированных источников агентства, предложение минюста предоставить помощь ФБР также было отклонено.
В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла участница беспорядков, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием, скончался пострадавший полицейский. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности.