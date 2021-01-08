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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592314009.html
СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам
СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам
Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:26
2021-01-08T12:29
фбр
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захват капитолия в вашингтоне
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министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, еще за три дня до беспорядков Пентагон предлагал полиции Капитолия помощь нацгвардии. Когда же беспорядки уже начались, руководство минюста предлагало полиции помощь агентов ФБР. Но оба раза полиция Капитолия отказалась принять федеральную помощь.Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных беспорядках, полиция надеялась, что в день рассмотрения результатов выборов в Конгрессе США возможна лишь мирная демонстрация.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла участница беспорядков, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием, скончался пострадавший полицейский. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html
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фбр, джо байден, сша, капитолий, министерство обороны сша, в мире

СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам

12:26 08.01.2021 (обновлено: 12:29 08.01.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, еще за три дня до беспорядков Пентагон предлагал полиции Капитолия помощь нацгвардии. Когда же беспорядки уже начались, руководство минюста предлагало полиции помощь агентов ФБР. Но оба раза полиция Капитолия отказалась принять федеральную помощь.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 10:29
Последствия погрома в Капитолии сняли на видео
Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных беспорядках, полиция надеялась, что в день рассмотрения результатов выборов в Конгрессе США возможна лишь мирная демонстрация.
"Мы спрашивали не раз, и последний ответ, который мы получили в воскресенье, 3-го (января), заключался в том, что они не будут просить министерство обороны о помощи", - приводит агентство слова помощника главы Пентагона Кеннета Рапуано. По данным информированных источников агентства, предложение минюста предоставить помощь ФБР также было отклонено.
В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла участница беспорядков, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием, скончался пострадавший полицейский. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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