https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592314009.html

СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам

СМИ: Капитолий не принял помощь Пентагона для противодействия беспорядкам

Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:26

2021-01-08T12:26

2021-01-08T12:29

фбр

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капитолий

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Полиция Капитолия отказывалась принять помощь Пентагона и минюста для противодействия беспорядкам перед утверждением результатов выборов в США, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, еще за три дня до беспорядков Пентагон предлагал полиции Капитолия помощь нацгвардии. Когда же беспорядки уже начались, руководство минюста предлагало полиции помощь агентов ФБР. Но оба раза полиция Капитолия отказалась принять федеральную помощь.Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных беспорядках, полиция надеялась, что в день рассмотрения результатов выборов в Конгрессе США возможна лишь мирная демонстрация.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла участница беспорядков, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием, скончался пострадавший полицейский. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kapitoliy-1592212329.html

https://ria.ru/20210108/otstavka-1592295874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, джо байден, сша, капитолий, министерство обороны сша, в мире