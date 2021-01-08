Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим
08:39 08.01.2021 (обновлено: 10:51 08.01.2021)
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
По его словам, на некоторых видео с места событий видно, как полицейские раздвигают перед протестующими ограждения и делают с ними селфи. Такое поведение конгрессмен назвал недопустимым. Он считает, что стражи порядка вели бы себя по-другому, если бы большая часть протестующих не были белыми.
"Мы соберем все видеозаписи, мы их проанализируем, а их будет много, как это сейчас всегда происходит, и сделаем некоторые выводы", — заявил Райан порталу Cleveland.com.
Шестого января тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия — здания конгресса в Вашингтоне. Они вступали в стычки с полицией, взбирались на стены и балконы и в результате прорвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Один полицейский получил серьезные ранения и позже умер в больнице. Зданию нанесли материальный ущерб.
Беспорядки на несколько часов прервали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Но затем обе палаты возобновили работу и утвердили избрание Джо Байдена президентом.
Трамп, со своей стороны, пообещал, что, хотя он и не согласен с результатами выборов, передача власти Байдену будет упорядоченной. Он также осудил вторжение в Капитолий.
На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали объявить Траму импичмент или отстранить его от власти по поправке к конституции о недееспособности президента.