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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592297362.html
Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим
Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим
Протестующие проникли в Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских, которые и сами помогали участникам беспорядков, заявил... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:39
2021-01-08T10:51
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
джо байден
огайо
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Протестующие проникли в Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских, которые и сами помогали участникам беспорядков, заявил конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан.По его словам, на некоторых видео с места событий видно, как полицейские раздвигают перед протестующими ограждения и делают с ними селфи. Такое поведение конгрессмен назвал недопустимым. Он считает, что стражи порядка вели бы себя по-другому, если бы большая часть протестующих не были белыми.Шестого января тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия — здания конгресса в Вашингтоне. Они вступали в стычки с полицией, взбирались на стены и балконы и в результате прорвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Один полицейский получил серьезные ранения и позже умер в больнице. Зданию нанесли материальный ущерб.Беспорядки на несколько часов прервали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Но затем обе палаты возобновили работу и утвердили избрание Джо Байдена президентом.Трамп, со своей стороны, пообещал, что, хотя он и не согласен с результатами выборов, передача власти Байдену будет упорядоченной. Он также осудил вторжение в Капитолий. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали объявить Траму импичмент или отстранить его от власти по поправке к конституции о недееспособности президента.
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капитолий, джо байден, огайо, сша, в мире

Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим

08:39 08.01.2021 (обновлено: 10:51 08.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Протестующие проникли в Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских, которые и сами помогали участникам беспорядков, заявил конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан.
По его словам, на некоторых видео с места событий видно, как полицейские раздвигают перед протестующими ограждения и делают с ними селфи. Такое поведение конгрессмен назвал недопустимым. Он считает, что стражи порядка вели бы себя по-другому, если бы большая часть протестующих не были белыми.

"Мы соберем все видеозаписи, мы их проанализируем, а их будет много, как это сейчас всегда происходит, и сделаем некоторые выводы", — заявил Райан порталу Cleveland.com.

Шестого января тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия — здания конгресса в Вашингтоне. Они вступали в стычки с полицией, взбирались на стены и балконы и в результате прорвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Один полицейский получил серьезные ранения и позже умер в больнице. Зданию нанесли материальный ущерб.
Беспорядки на несколько часов прервали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Но затем обе палаты возобновили работу и утвердили избрание Джо Байдена президентом.
Трамп, со своей стороны, пообещал, что, хотя он и не согласен с результатами выборов, передача власти Байдену будет упорядоченной. Он также осудил вторжение в Капитолий.
На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали объявить Траму импичмент или отстранить его от власти по поправке к конституции о недееспособности президента.
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