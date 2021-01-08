https://ria.ru/20210108/kapitoliy-1592297362.html

Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим

Конгрессмен заявил, что полицейские в Капитолии помогали протестующим

Протестующие проникли в Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских, которые и сами помогали участникам беспорядков, заявил... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:39

2021-01-08T08:39

2021-01-08T10:51

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

джо байден

огайо

сша

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Протестующие проникли в Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских, которые и сами помогали участникам беспорядков, заявил конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан.По его словам, на некоторых видео с места событий видно, как полицейские раздвигают перед протестующими ограждения и делают с ними селфи. Такое поведение конгрессмен назвал недопустимым. Он считает, что стражи порядка вели бы себя по-другому, если бы большая часть протестующих не были белыми.Шестого января тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки у Капитолия — здания конгресса в Вашингтоне. Они вступали в стычки с полицией, взбирались на стены и балконы и в результате прорвались в здание. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Один полицейский получил серьезные ранения и позже умер в больнице. Зданию нанесли материальный ущерб.Беспорядки на несколько часов прервали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Но затем обе палаты возобновили работу и утвердили избрание Джо Байдена президентом.Трамп, со своей стороны, пообещал, что, хотя он и не согласен с результатами выборов, передача власти Байдену будет упорядоченной. Он также осудил вторжение в Капитолий. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали объявить Траму импичмент или отстранить его от власти по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210108/obvineniya-1592284945.html

огайо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, джо байден, огайо, сша, в мире