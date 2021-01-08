https://ria.ru/20210108/kantsler-1592309957.html

Bild назвал возможного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

Bild назвал возможного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, чья популярность среди населения возросла на фоне пандемии, рассматривает возможность побороться за пост канцлера... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:38

2021-01-08T11:38

2021-01-08T14:17

фридрих мерц

йенс шпан

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, чья популярность среди населения возросла на фоне пандемии, рассматривает возможность побороться за пост канцлера ФРГ в сентябре, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.В сентябре 2021 года в ФРГ состоятся выборы в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. В январе пройдет съезд немецких консерваторов — Христианско-демократического союза (ХДС), на котором будет избран новый глава партии, он же станет кандидатом в канцлеры ФРГ. На пост главы ХДС официально претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.Глава Минздрава, по сообщениям изданий Bild и Spiegel, в последние недели активно обсуждал свои политические шансы с представителями партии. Ранее Шпан поддержал кандидатуру Армина Лашета на пост главы ХДС. Тем не менее, по сообщениям изданий, хоть глава Минздрава более не может участвовать в борьбе за пост главы партии, он рассматривает для себя должность канцлера.Согласно информации издания Bild, полученной от нескольких представителей ХДС, Шпан в различных телефонных разговорах обсуждал, может ли он выдвигаться на пост канцлера, он рассматривает эту возможность, даже если Лашет возглавит ХДС.Ранее опрос издания Bild и центра Kantar, опубликованный в конце декабря, показал, что более 52 процентов респондентов ответили, что хотели бы, чтобы именно Шпан имел в 2021 году "максимально возможное влияние на политику". При этом глава Минздрава обошел в популярности Ангелу Меркель, набравшую 51 процент. В опросе приняли участие 505 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/merkel-1591697357.html

https://ria.ru/20201228/merkel-1591285595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, йенс шпан, ангела меркель, германия, в мире