https://ria.ru/20210108/kanikuly-1592311930.html
В Карелии продлили школьные каникулы
В Карелии продлили школьные каникулы
Каникулы учеников первых-третьих классов в Карелии продлены до 18 января, все остальные школьники приступают к обучению в дистанционном формате 11 января,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:58
2021-01-08T11:58
2021-01-08T11:58
артур парфенчиков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Каникулы учеников первых-третьих классов в Карелии продлены до 18 января, все остальные школьники приступают к обучению в дистанционном формате 11 января, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.Он отметил, что с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также девятиклассники и одиннадцатиклассники. С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также десятиклассники.По его словам, принятые решения связаны с задачей не допустить резкого увеличения количества больных и экстремальной нагрузки на стационары сразу после праздников."После достигнутого к концу декабря принятыми мерами снижения заболеваемости (одним из главных объективных критериев является динамика поступления на стационарное лечение тяжёлых больных), в последние дни вновь наметился рост. Собеседование с больными подтверждает, что основные источники передачи инфекции - семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни Нового года. Имеются случаи поступления на госпитализацию целыми семьями", - сказал Парфенчиков.Поэтому, по его словам, власти Карелии приняли решение возвращаться к обычному ритму жизни постепенно.
https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html
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артур парфенчиков, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости.
Каникулы учеников первых-третьих классов в Карелии продлены до 18 января, все остальные школьники приступают к обучению в дистанционном формате 11 января, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков
.
"Для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов каникулы продлены до 18 января. Все остальные школьники приступают к обучению с 11 января в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного обучения у классов разная", - написал Артур Парфенчиков на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".
Он отметил, что с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также девятиклассники и одиннадцатиклассники. С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также десятиклассники.
"Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Но мы увеличиваем количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях - с 10 до 15 человек", - добавил глава Карелии.
По его словам, принятые решения связаны с задачей не допустить резкого увеличения количества больных и экстремальной нагрузки на стационары сразу после праздников.
"После достигнутого к концу декабря принятыми мерами снижения заболеваемости (одним из главных объективных критериев является динамика поступления на стационарное лечение тяжёлых больных), в последние дни вновь наметился рост. Собеседование с больными подтверждает, что основные источники передачи инфекции - семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни Нового года. Имеются случаи поступления на госпитализацию целыми семьями", - сказал Парфенчиков.
Поэтому, по его словам, власти Карелии приняли решение возвращаться к обычному ритму жизни постепенно.