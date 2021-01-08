https://ria.ru/20210108/kanikuly-1592311930.html

В Карелии продлили школьные каникулы

В Карелии продлили школьные каникулы

Каникулы учеников первых-третьих классов в Карелии продлены до 18 января, все остальные школьники приступают к обучению в дистанционном формате 11 января,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:58

2021-01-08T11:58

2021-01-08T11:58

артур парфенчиков

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Каникулы учеников первых-третьих классов в Карелии продлены до 18 января, все остальные школьники приступают к обучению в дистанционном формате 11 января, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.Он отметил, что с 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также девятиклассники и одиннадцатиклассники. С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также десятиклассники.По его словам, принятые решения связаны с задачей не допустить резкого увеличения количества больных и экстремальной нагрузки на стационары сразу после праздников."После достигнутого к концу декабря принятыми мерами снижения заболеваемости (одним из главных объективных критериев является динамика поступления на стационарное лечение тяжёлых больных), в последние дни вновь наметился рост. Собеседование с больными подтверждает, что основные источники передачи инфекции - семейные, дружеские контакты в последнюю неделю декабря и первые дни Нового года. Имеются случаи поступления на госпитализацию целыми семьями", - сказал Парфенчиков.Поэтому, по его словам, власти Карелии приняли решение возвращаться к обычному ритму жизни постепенно.

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html

https://ria.ru/20210101/kurenie-1591774488.html

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артур парфенчиков, общество