https://ria.ru/20210108/kandidaty-1592291992.html
Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:25
2021-01-08T04:25
2021-01-08T04:25
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша на пост министра труда, сообщил штаб Байдена.Кроме того, Исабель Гусман будет предложена на пост главы управления малого бизнеса, а Дон Грейвс - на пост первого замминистра торговли.Байден представит всех будущих назначенцев в пятницу во время выступления.Министров и их заместителей должен утвердить сенат.
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