https://ria.ru/20210108/kandidaty-1592291992.html

Байден представит кандидатуры министров труда и торговли

Байден представит кандидатуры министров труда и торговли

Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T04:25

2021-01-08T04:25

2021-01-08T04:25

джо байден

бостон

сша

род-айленд

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша на пост министра труда, сообщил штаб Байдена.Кроме того, Исабель Гусман будет предложена на пост главы управления малого бизнеса, а Дон Грейвс - на пост первого замминистра торговли.Байден представит всех будущих назначенцев в пятницу во время выступления.Министров и их заместителей должен утвердить сенат.

https://ria.ru/20201217/amerika-1589563337.html

бостон

сша

род-айленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, бостон, сша, род-айленд, в мире