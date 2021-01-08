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Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T04:25
2021-01-08T04:25
джо байден
бостон
сша
род-айленд
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша на пост министра труда, сообщил штаб Байдена.Кроме того, Исабель Гусман будет предложена на пост главы управления малого бизнеса, а Дон Грейвс - на пост первого замминистра торговли.Байден представит всех будущих назначенцев в пятницу во время выступления.Министров и их заместителей должен утвердить сенат.
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джо байден, бостон, сша, род-айленд, в мире

Байден представит кандидатуры министров труда и торговли

04:25 08.01.2021
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет губернатора Род-Айленда Джину Раймондо на пост министра торговли, а мэра Бостона и бывшего профсоюзника Марти Уолша на пост министра труда, сообщил штаб Байдена.
Кроме того, Исабель Гусман будет предложена на пост главы управления малого бизнеса, а Дон Грейвс - на пост первого замминистра торговли.
Байден представит всех будущих назначенцев в пятницу во время выступления.
Министров и их заместителей должен утвердить сенат.
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