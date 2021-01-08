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Иран сообщил о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива
Иран сообщил о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) продемонстрировал подземную ракетную базу на побережье Персидского залива, сообщил... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-08T12:45
2021-01-09T00:00
хосейн салами
персидский залив
дональд трамп
иран
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ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) продемонстрировал подземную ракетную базу на побережье Персидского залива, сообщил связанных с КСИР портал Sepah News.Согласно сообщению, на церемонии присутствовал главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, а также командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится "стратегическая" база.По словам Салами, в комплексе размещены высокоточные, с "очень большой разрушительной силой" ракеты с дальностью действия "в сотни километров", способные преодолевать средства радиоэлектронной защиты.Сообщение появилось на фоне обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января.И.о. министра обороны США Крис Миллер ранее сообщил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда.В Иране в свете годовщины гибели генерала Касема Сулеймани усилилась антиамериканская риторика и все чаще стали звучать предупреждения в адрес США на случай атаки. Так, согласно агентству Tasnim, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави призывал США избегать ошибок, заявляя, что иранские военные способны потопить американские авианосцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/vaktsina-1592312122.html
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хосейн салами, персидский залив, дональд трамп, иран, сша, в мире

Иран сообщил о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива

12:45 08.01.2021 (обновлено: 00:00 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) продемонстрировал подземную ракетную базу на побережье Персидского залива, сообщил связанных с КСИР портал Sepah News.
Согласно сообщению, на церемонии присутствовал главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, а также командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится "стратегическая" база.
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По словам Салами, в комплексе размещены высокоточные, с "очень большой разрушительной силой" ракеты с дальностью действия "в сотни километров", способные преодолевать средства радиоэлектронной защиты.
Сообщение появилось на фоне обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января.
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И.о. министра обороны США Крис Миллер ранее сообщил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда.
В Иране в свете годовщины гибели генерала Касема Сулеймани усилилась антиамериканская риторика и все чаще стали звучать предупреждения в адрес США на случай атаки. Так, согласно агентству Tasnim, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави призывал США избегать ошибок, заявляя, что иранские военные способны потопить американские авианосцы.
 
Хосейн СаламиПерсидский заливДональд ТрампИранСШАВ мире
 
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