https://ria.ru/20210108/iran-1592311243.html

Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи

Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи

Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:46

2021-01-08T11:46

2021-01-08T19:51

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

али хаменеи

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али Хаменеи.По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить Ирану это право, Тегерану же нет смысла выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением при несоблюдении сторонами положений ядерной сделки.В этой связи Хаменеи вновь подчеркнул, что Иран вернется к исполнению ядерной сделки, как только то же сделают и другие страны — участницы соглашения.Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67 процента и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более четырех процентов и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/iran-1592078554.html

https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), али хаменеи, тегеран (город), иран, сша, в мире