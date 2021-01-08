Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи
11:46 08.01.2021 (обновлено: 19:51 08.01.2021)
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Мы не настаиваем на том, чтобы (США) вернулись в СВПД, не спешим с этим. Это не наше дело, вернутся ли США в СВПД. Нашим требованием является отмена санкций. Это право, полученное иранским народом", — сказал лидер в ходе телевыступления, добавив, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при отмене санкций.
По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить Ирану это право, Тегерану же нет смысла выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением при несоблюдении сторонами положений ядерной сделки.
В этой связи Хаменеи вновь подчеркнул, что Иран вернется к исполнению ядерной сделки, как только то же сделают и другие страны — участницы соглашения.
Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.
Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67 процента и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более четырех процентов и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.