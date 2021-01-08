Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210108/iran-1592311243.html
Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи
Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи
Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:46
2021-01-08T19:51
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
али хаменеи
тегеран (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4dcfc33e9d65cdf135004bfa7f8c5bd5.jpg
ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али Хаменеи.По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить Ирану это право, Тегерану же нет смысла выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением при несоблюдении сторонами положений ядерной сделки.В этой связи Хаменеи вновь подчеркнул, что Иран вернется к исполнению ядерной сделки, как только то же сделают и другие страны — участницы соглашения.Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67 процента и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более четырех процентов и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/iran-1592078554.html
https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_ecdb272d4b97538d0a0f732b327165cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), али хаменеи, тегеран (город), иран, сша, в мире

Ирану не важно, вернутся ли США в ядерную сделку, заявил Хаменеи

11:46 08.01.2021 (обновлено: 19:51 08.01.2021)
 
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Ирану не важно, вернутся ли США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), значение имеет отмена санкций, заявил в пятницу верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Мы не настаиваем на том, чтобы (США) вернулись в СВПД, не спешим с этим. Это не наше дело, вернутся ли США в СВПД. Нашим требованием является отмена санкций. Это право, полученное иранским народом", — сказал лидер в ходе телевыступления, добавив, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при отмене санкций.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 19:40
Ведущие предприятия. США ввели новые санкции к промышленности Ирана
По его словам, США и европейские страны обязаны обеспечить Ирану это право, Тегерану же нет смысла выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением при несоблюдении сторонами положений ядерной сделки.
В этой связи Хаменеи вновь подчеркнул, что Иран вернется к исполнению ядерной сделки, как только то же сделают и другие страны — участницы соглашения.
Ранее Тегеран начал производить высокообогащенный уран из-за закона "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше и призван добиться обеспечения интересов Ирана в соответствии с ядерной сделкой. Кроме того, Иран приступил к установке и сборке центрифуг новых поколений IR-2M и IR-6 вне сделки.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 10:30Выборы президента США — 2020
Роухани заявил, что Трамп вверг США в беду
Ядерная сделка предполагает обогащение урана на уровне 3,67 процента и использование центрифуг IR-1, однако Иран год назад отказался от ограничений по этому вопросу в свете нарушений ядерной сделки другими сторонами и выхода США из нее, формально обогатив уран до уровня более четырех процентов и начав разработки более совершенных центрифуг для обогащения урана.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Али ХаменеиТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
03:41Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
03:23Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
03:20Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
Лента новостейМолния