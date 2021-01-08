https://ria.ru/20210108/impichment-1592353854.html
Reuters: демократы представят новые статьи для импичмента Трампу
Reuters: демократы представят новые статьи для импичмента Трампу
Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T22:13
2021-01-08T22:13
2021-01-08T22:35
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
конгресс сша
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказывала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Она также пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
https://ria.ru/20210108/tramp-1592352561.html
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки.
Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-08T22:13
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нэнси пелоси, капитолий, джо байден, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире