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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/impichment-1592353854.html
Reuters: демократы представят новые статьи для импичмента Трампу
Reuters: демократы представят новые статьи для импичмента Трампу
Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости, 08.01.2021
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2021-01-08T22:35
нэнси пелоси
капитолий
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захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
конгресс сша
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказывала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Она также пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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нэнси пелоси, капитолий, джо байден, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Reuters: демократы представят новые статьи для импичмента Трампу

22:13 08.01.2021 (обновлено: 22:35 08.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказывала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. Она также пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
 
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