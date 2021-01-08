Лидер республиканцев в нижней палате выступил против импичмента Трампу

"Объявление импичмента президенту, когда осталось всего 12 дней, только расколет страну еще больше. Я сегодня связался с избранным президентом Байденом и планирую поговорить с ним, как мы должны работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну для решения стоящих перед Америкой проблем", - написал он в пятницу в Twitter .