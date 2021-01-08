https://ria.ru/20210108/impichment-1592340020.html

Демократы попросили обсудить в конгрессе импичмент Трампу

Демократы попросили обсудить в конгрессе импичмент Трампу

Более 60 конгрессменов-демократов обратились с просьбой к своим лидерам в конгрессе США о возобновлении работы парламента, чтобы обсудить вынесение импичмента... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:57

2021-01-08T17:57

2021-01-08T17:57

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Более 60 конгрессменов-демократов обратились с просьбой к своим лидерам в конгрессе США о возобновлении работы парламента, чтобы обсудить вынесение импичмента президенту Дональду Трампу, говорится в тексте их совместного письма на сайте конгрессмена Дина Филлипса.По их словам, конгресс мог бы рассмотреть и возможность использования 25-й поправки к конституции, которая позволяет передать полномочия президента вице-президенту в случае неспособности первого выполнять свои обязанности.Ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения. По его словам, страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, поэтому необходимо вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей. В качестве повода для импичмента ряд демократов предложили статью о злоупотреблении властью.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.

https://ria.ru/20210108/obvineniya-1592284945.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире