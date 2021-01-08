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Демократы попросили обсудить в конгрессе импичмент Трампу
Демократы попросили обсудить в конгрессе импичмент Трампу
Более 60 конгрессменов-демократов обратились с просьбой к своим лидерам в конгрессе США о возобновлении работы парламента, чтобы обсудить вынесение импичмента... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:57
2021-01-08T17:57
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Более 60 конгрессменов-демократов обратились с просьбой к своим лидерам в конгрессе США о возобновлении работы парламента, чтобы обсудить вынесение импичмента президенту Дональду Трампу, говорится в тексте их совместного письма на сайте конгрессмена Дина Филлипса.По их словам, конгресс мог бы рассмотреть и возможность использования 25-й поправки к конституции, которая позволяет передать полномочия президента вице-президенту в случае неспособности первого выполнять свои обязанности.Ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения. По его словам, страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, поэтому необходимо вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей. В качестве повода для импичмента ряд демократов предложили статью о злоупотреблении властью.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Демократы попросили обсудить в конгрессе импичмент Трампу

17:57 08.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Более 60 конгрессменов-демократов обратились с просьбой к своим лидерам в конгрессе США о возобновлении работы парламента, чтобы обсудить вынесение импичмента президенту Дональду Трампу, говорится в тексте их совместного письма на сайте конгрессмена Дина Филлипса.
"Мы почтительно просим, чтобы палата представителей немедленно возобновила работу, чтобы дать ответ на нападки на нашу демократию, с которыми мы столкнулись 6 января… Президент Трамп продолжает распространять ложь, которая вдохновила нападавших, и сказал после нападения, что это "только начало"… Мы могли бы поднять вопрос, надо ли подвергнуть президента Трампа осуждению или импичменту", - говорится в документе.
По их словам, конгресс мог бы рассмотреть и возможность использования 25-й поправки к конституции, которая позволяет передать полномочия президента вице-президенту в случае неспособности первого выполнять свои обязанности.
Ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке, без обсуждения. По его словам, страна не может себе позволить долгий, растянутый процесс, поэтому необходимо вынесение статей импичмента напрямую на голосование сессии палаты представителей. В качестве повода для импичмента ряд демократов предложили статью о злоупотреблении властью.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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