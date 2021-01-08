https://ria.ru/20210108/gradusnik-1592346537.html

Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

Гигантский градусник, установленный в качестве подсветки на дымовой трубе мурманской ТЭЦ высотой 150 метров, заработал в столице Заполярья, сообщило... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T19:36

2021-01-08T19:36

2021-01-08T19:36

россия

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Гигантский градусник, установленный в качестве подсветки на дымовой трубе мурманской ТЭЦ высотой 150 метров, заработал в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.Как отмечают в правительстве, технология была выбрана с учетом северных условий – темной полярной ночи и яркого полярного дня. Высота термометра 65 метров, благодаря чему его видно в радиусе 3 километра. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников.Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы при помощи 102 монохромных светильников белого цвета. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца.

https://ria.ru/20210108/murmansk-1591435414.html

https://ria.ru/20201210/znaki-1588583495.html

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2021

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россия, мурманская область, общество