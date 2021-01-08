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Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник
Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник
Гигантский градусник, установленный в качестве подсветки на дымовой трубе мурманской ТЭЦ высотой 150 метров, заработал в столице Заполярья, сообщило... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T19:36
2021-01-08T19:36
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мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Гигантский градусник, установленный в качестве подсветки на дымовой трубе мурманской ТЭЦ высотой 150 метров, заработал в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.Как отмечают в правительстве, технология была выбрана с учетом северных условий – темной полярной ночи и яркого полярного дня. Высота термометра 65 метров, благодаря чему его видно в радиусе 3 километра. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников.Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы при помощи 102 монохромных светильников белого цвета. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца.
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россия, мурманская область, общество

Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник

19:36 08.01.2021
 
© Фото : Мурманская ТЭЦГрадусник, установленный на Мурманской ТЭЦ
Градусник, установленный на Мурманской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Фото : Мурманская ТЭЦ
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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Гигантский градусник, установленный в качестве подсветки на дымовой трубе мурманской ТЭЦ высотой 150 метров, заработал в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.

"Завершена модернизация архитектурной подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ, расположенной на улице Шмидта. Теперь это не просто 150-метровая труба – это настоящий градусник. С помощью светодиодных светильников и системы управления на градуснике будет отражаться текущая температура наружного воздуха", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в правительстве, технология была выбрана с учетом северных условий – темной полярной ночи и яркого полярного дня. Высота термометра 65 метров, благодаря чему его видно в радиусе 3 километра. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников.
Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы при помощи 102 монохромных светильников белого цвета. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца.

"Измерение температуры производится от датчика, установленного около дымовой трубы. По окончании пуско-наладочных работ на термометре будут отображаться данные с сайта Гидрометцентра России", - добавили в мининформе.

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