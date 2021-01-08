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Специалист назвал опасность сервисов по переводу голоса в текст
Специалист назвал опасность сервисов по переводу голоса в текст
Обработка аудиозаписи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, предоставляющей услугу. Для улучшения сервиса происходит машинное... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:12
2021-01-08T02:12
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Обработка аудиозаписи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, предоставляющей услугу. Для улучшения сервиса происходит машинное обучение системы, как автоматически, так и с привлечением аналитиков данных. При желании они могут получить полный доступ к записям, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Автоматизированные сервисы перевода аудио в текст становятся все более популярными.Если сервис бесплатный для пользователя, то обязательно существует альтернативная система дохода для предоставляющей услугу компании. По словам Мясоедова, самый безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении, но могут быть и "скрытые инструменты монетизации", например, встроенные аналитики текста. Они выявляют интересы пользователей, соединяют их с их личными данными и передают третьим лицам.По словам Мясоедова, прежде чем пользоваться такими сервисами, следует изучить их политику в отношении личных данных и в любом случае не отправлять туда слишком конфиденциальную информацию.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, смартфоны, технологии, общество

Специалист назвал опасность сервисов по переводу голоса в текст

02:12 08.01.2021
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Обработка аудиозаписи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, предоставляющей услугу. Для улучшения сервиса происходит машинное обучение системы, как автоматически, так и с привлечением аналитиков данных. При желании они могут получить полный доступ к записям, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Автоматизированные сервисы перевода аудио в текст становятся все более популярными.
"С ними удобнее работать чем с традиционным переводчиками, они бесплатны или стоят совсем недорого и, на первый взгляд, они могут показаться безопаснее человеческой услуги, ведь человек в работе участие не принимает. Но здесь кроется большое заблуждение", — предупреждает эксперт.
Если сервис бесплатный для пользователя, то обязательно существует альтернативная система дохода для предоставляющей услугу компании. По словам Мясоедова, самый безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении, но могут быть и "скрытые инструменты монетизации", например, встроенные аналитики текста. Они выявляют интересы пользователей, соединяют их с их личными данными и передают третьим лицам.
По словам Мясоедова, прежде чем пользоваться такими сервисами, следует изучить их политику в отношении личных данных и в любом случае не отправлять туда слишком конфиденциальную информацию.
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовСмартфоныТехнологииОбщество
 
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