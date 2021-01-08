https://ria.ru/20210108/golos-1592283656.html

Специалист назвал опасность сервисов по переводу голоса в текст

Специалист назвал опасность сервисов по переводу голоса в текст

Обработка аудиозаписи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, предоставляющей услугу. Для улучшения сервиса происходит машинное... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T02:12

2021-01-08T02:12

2021-01-08T02:12

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Обработка аудиозаписи осуществляется не на устройстве владельца, а на сервере компании, предоставляющей услугу. Для улучшения сервиса происходит машинное обучение системы, как автоматически, так и с привлечением аналитиков данных. При желании они могут получить полный доступ к записям, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Автоматизированные сервисы перевода аудио в текст становятся все более популярными.Если сервис бесплатный для пользователя, то обязательно существует альтернативная система дохода для предоставляющей услугу компании. По словам Мясоедова, самый безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении, но могут быть и "скрытые инструменты монетизации", например, встроенные аналитики текста. Они выявляют интересы пользователей, соединяют их с их личными данными и передают третьим лицам.По словам Мясоедова, прежде чем пользоваться такими сервисами, следует изучить их политику в отношении личных данных и в любом случае не отправлять туда слишком конфиденциальную информацию.

https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, смартфоны, технологии, общество