https://ria.ru/20210108/gololeditsa-1592319617.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:33
2021-01-08T13:33
2021-01-08T13:33
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156294/72/1562947274_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_9fcbccd5390a8d2eeaa66c1ecc4447b4.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 12.00 10 января.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/72/1562947274_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_a0c54633a5d9b2f160e0b543176d9176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество