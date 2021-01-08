https://ria.ru/20210108/gololeditsa-1592319617.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:33

2021-01-08T13:33

2021-01-08T13:33

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 12.00 10 января.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество