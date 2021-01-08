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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:33
2021-01-08T13:33
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 12.00 10 января.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

13:33 08.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий ТитиевскийЖенщина на улице Новосибирска
Женщина на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 10 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 12.00 10 января.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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