https://ria.ru/20210108/germaniya-1592329937.html

Фридрих Мерц оценил свои шансы стать преемником Меркель

Фридрих Мерц оценил свои шансы стать преемником Меркель

Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Ангелы Меркель, которая... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T15:48

2021-01-08T15:48

2021-01-08T15:48

йенс шпан

хдс/хсс

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Ангелы Меркель, которая покинула этот пост в 2018 году."Мои шансы я оцениваю высоко, но сейчас есть три кандидата, и у каждого из них есть свои сторонники в объединениях ХДС в землях и округах, но делегаты примут решение. В следующую субботу развернется гонка", - сказал Мерц в прямом эфире телеканала N24, добавив, что пользовался, как лидер немецких консерваторов, "в последние недели и месяцы стабильной поддержкой как в партии, так и среди населения Германии" несмотря на то, что до сих пор не занимает "никакой государственной должности".Отвечая на вопрос о будущем кандидате в канцлеры на фоне того, что лидер входящей в альянс с ХДС баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер пока лидирует в качестве кандидата по внутрипартийным опросам, Мерц сказал, что после съезда 15-16 января "будут, конечно, проведены переговоры, прежде всего с ХСС".Выборы в бундестаг состоятся в ФРГ 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство страны. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что уйдет из политики после выборов в 2021 году. Съезд её партии ХДС в онлайн-формате пройдет 15-16 января, делегаты изберут нового председателя партии, который, скорее всего, станет и кандидатом в канцлеры ФРГ от альянса ХДС/ХСС."Есть целый ряд по-настоящему важных тем в этой стране, в том числе с точки зрения предстоящих выборов в бундестаг, до которых остается восемь месяцев и несколько дней. Выборы в бундестаг должны быть тщательно подготовлены. И это более приоритетно, чем вопрос о персоналиях", - сказал Мерц.На пост главы ХДС официально претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген. По данным соцопроса компании Infratest-Dimap, который представил 5 января телеканал ARD, большинство членов ХДС в настоящее время поддерживают кандидатуру Мерца (29%), Лашет и Рётген имеют по 25 процентов поддержки у каждого.Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, который ранее отказался выставлять свою кандидатуру на выборах председателя ХДС и публично поддержал амбиции Лашета, рассматривает для себя возможность баллотировать в канцлеры ФРГ, сообщил в пятницу таблоид Bild. Рейтинг Шпана значительно вырос в 2020 году на фоне противодействия пандемии коронавируса, однако в последние недели министр подвергается критике в связи с недостаточно высокими темпами вакцинации, которая с 27 декабря идет в ФРГ. Однако механизм выдвижения Шпана в канцлеры не очень ясен - до сих пор в истории ФРГ альянс ХДС/ХСС выдвигал в качестве кандидата в канцлеры председателя одной из двух сестринских партий.

https://ria.ru/20210107/germaniya-1592126183.html

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

https://ria.ru/20210108/kantsler-1592309957.html

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йенс шпан, хдс/хсс, ангела меркель, германия, в мире