https://ria.ru/20210108/fengshui-1591357263.html

Мне по фэншуй: как правильно сделать перестановку мебели в доме

Мне по фэншуй: как правильно сделать перестановку мебели в доме

Каникулы — отличное время для того, чтобы организовать пространство в доме по принципам фэншуй, даже если вы в них не слишком верите. Ведь перестановка мебели,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:00

2021-01-08T08:09

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астрология

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. Каникулы — отличное время для того, чтобы организовать пространство в доме по принципам фэншуй, даже если вы в них не слишком верите. Ведь перестановка мебели, основательная или символическая, никогда не помешает. О том, где в год Быка нельзя ставить кровать, почему фигурки “денежных” жаб не более чем сувенир и зачем вешать на дверь колокольчик, — в материале РИА Новости. В верном направлении“В любой непонятной ситуации двигай мебель”, — смеется Александра Галкина, которая занимается фэншуй более десяти лет. Она поясняет: согласно этой древнекитайской практике, в каждом доме есть энергетически сильные точки. Они помогают реализовать планы и мечты. Соответственно, в противовес им существуют “слабые” зоны, где нельзя долго находиться. Важно, что каждый год “расклад” хороших и плохих направлений меняется — они не постоянны. И если любимый диван стоит в одном углу уже несколько лет, а в карьере и личной жизни, несмотря на усилия, ничего не происходит, возможно, пора сделать перестановку. По словам эксперта по фэншуй и блогера Анастасии Коротиной, дом не просто может, а должен “работать” на хозяев. Самое главное — правильное расположение мест, где проводят больше всего времени: письменного стола (особенно с учетом перехода многих на удаленку), кровати и плиты. Так, в следующем году ребенку учиться лучше в южном секторе комнаты: определяется он, как и другие, при помощи компаса. А вот взрослым кровать и рабочий стол следует разместить на западе или северо-востоке. Такая локация, по словам Коротиной, привлечет финансовое благополучие и вдохновение. Также хорошо, если дверь дома выходит на северо-восток или запад. “В первом случае вас ждет прорыв: новое дело или перемещение на новый уровень в карьере. Во втором — хороший заработок”, — считает астролог Дарья Высоцкая. Есть еще вариант: просто повесить на ручку двери колокольчик. “Его звук очистит пространство от отрицательных вибраций”, — объясняет Высоцкая.Жабы — нет, свечи — даФигурки жаб и уточек-мандаринок — просто сувениры. По крайней мере, так считают эксперты. “Настоящий фэншуй — не только статуэтки на полочках, хотя в классической версии учения упоминаются свечи, фонтаны и вентиляторы для активации хороших энергий. Но фэншуй — скорее про оптимальное использование благоприятных секторов дома, и просто декоративных вещиц здесь недостаточно”, — говорит Коротина. По словам Александры Галкиной, вместо фигурок животных лучше завести настоящего питомца: “Он поможет привлечь позитивные вибрации”. Другой вариант — растения в горшках. Однако не пальмы или кактусы, которые как раз специалисты по фэншуй не очень жалуют, а преимущественно цветущие. “Отличный выбор — орхидеи, они не требуют особого ухода”, — рекомендует Галкина. Что касается цвета, то он играет определенную роль. Галкина указывает, что монохромные интерьеры с преобладанием темных и пастельных тонов могут спровоцировать апатию и грусть. В этом случае можно добавить ярких акцентов: подойдут декоративные подушки, шторы или ковры красных или желтых оттенков. Тем более зимой сильна холодная энергия инь, и ее нужно сбалансировать светлым началом ян: почаще зажигать свечи и электрические гирлянды. “Многие думают: достаточно перекрасить стены, чтобы все было по фэншуй. Но это нужно делать в предпоследнюю очередь”, — советует Галкина. Важнее перестановка, но сначала генеральная уборка. Следует выбросить все ненужные вещи (те, которыми не пользовались больше года), заменить перегоревшие лампочки и обязательно вымыть окна: через них в дом приходит энергия. Идеальная кухня и спальня Если хочется позитивных перемен в личной жизни, надо расположить кровать так, чтобы к ней можно было свободно подойти со всех сторон, кроме изголовья. “Квартиры у многих маленькие. И ради экономии места двуспальную кровать часто придвигают одной стороной плотно к стене. Но так Вселенная не поймет, что вы кого-то ждете. А в паре тот, чья сторона кровати “заблокирована”, будет чувствовать себя ущемленным в правах”, — поясняет Галкина. Во-вторых, указывает она, над спальным местом не должно висеть никаких громоздких стеллажей или больших полок: считается, что такие вещи могут вызывать головные боли. В-третьих, в спальне, территории инь, лучше не держать телевизор. Такая техника — для гостиной: эта комната, напротив, принадлежит ян, поэтому здесь должно быть минимум мебели и хорошее освещение, а еще можно поставить аквариум, который работает на денежную удачу. На кухне основное правило — не располагать в непосредственном соседстве раковину и плиту, иначе нарушится баланс огня и воды. А значит, в доме будут часто выяснять отношения. Разделить мойку и плиту лучше всего деревянной столешницей. Ножи хранить следует в закрытом ящике, лезвием вниз: все острые предметы собирают отрицательную энергию ша. Чего ждать от БыкаЭксперт по фэншуй и блогер Анастасия Коротина напоминает: Бык по китайскому календарю вступает в права только 3 февраля. “Но подготовить план переустройства комнаты или дома стоит уже сейчас”, — добавляет она. В ночь с 31 декабря на 1 января можно попробовать активировать денежные потоки в доме. Для этого Коротина советует обратить внимание на западный, северо-западный или северо-восточный сектор комнаты. “Там можно поставить елку, повесить гирлянды, побольше шуметь и веселиться”, — объясняет блогер. В следующем году, по словам Александры Галкиной, продолжится глобальная трансформация, начавшаяся в 2020-м, — закончится процесс только к 2024-му. “Бык — животное, которое славится непростым характером. Поэтому для осуществления многих планов придется потрудиться — легко в этом году тоже мало что будет даваться”, — говорит она. Однако есть и хорошие новости. Бык, в отличие от покровительницы этого года, Крысы, “подстав” и несправедливости не любит. Так что у того, кто старается, все получится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, стиль жизни, интерьер, жилье