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Эпидемия убийств: стрельба на улицах Нью-Йорка
Эпидемия убийств: стрельба на улицах Нью-Йорка
Перестрелки на улицах Нью-Йорка - дело привычное, но в 2020 году город накрыла такая волна, какой не видели здесь десятилетиями. С января по ноябрь преступники... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T09:39
2021-01-08T09:39
джордж флойд
билл де блазио
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нью-йорк (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Перестрелки на улицах Нью-Йорка - дело привычное, но в 2020 году город накрыла такая волна, какой не видели здесь десятилетиями. С января по ноябрь преступники открывали огонь 1412 раз - это на 95% больше, чем годом ранее. Причиной такого небывалого всплеска уличной преступности стало сочетание ряда факторов, в первую очередь политических, вопрос в том, хотят ли решить эту проблему "наверху", считают отставные полицейские.Всего с января по ноябрь 2020 года включительно из-за стрельбы в городе погибли 422 человека. Годом ранее за аналогичный период были убиты 305 человек. Общее число случаев применения огнестрельного оружия выросло почти в два раза - с 721 до 1412.Эпидемия безнаказанностиВ январе 2020 года в штате Нью-Йорк вступил в силу закон, принятия которого добились представляющие Демократическую партию местные власти. Он отменил залог при незначительных правонарушениях. Иными словами, совершившего несерьезный проступок человека после задержания теперь просто отпускают на свободу - дожидаться суда на воле. Освобождать людей из камер предварительного заключения начали еще в ноябре 2019.Многие критики этого закона предполагают, что вопиющих случаев мародерства в Нью-Йорке в ходе акций Black Lives Matter можно было избежать, если бы не его принятие. Кроме того, по их мнению, подозреваемые могут воспользоваться свободой, чтобы надавить на свидетелей. В результате благодаря закону об отмене залога тысячи людей смогли оказаться на свободе. Многие из них успевали совершить более тяжкие преступления в ожидании суда по первому, менее серьезному правонарушению."Реформа залога создала атмосферу безнаказанности. Людей, по их собственному признанию, освобождали после совершения преступлений, причем весьма серьезных. Те, кто принимал закон, не проконсультировались с научным сообществом по поводу возможных непредвиденных последствий", - полагает Хаберфельд.Как заявил РИА Новости бывший полицейский, профессор Колледжа уголовного правосудия John Jay Джозеф Джиакэлоун, еще одним фактором, повлиявшим на разгул преступности в Нью-Йорке в этом году, стал закон штата о раскрытии доказательств. Вступивший в силу в январе, он позволил предоставлять адвокатам информацию о свидетелях и о жертвах на гораздо более раннем этапе судебного процесса, чем это было раньше. Это весьма укрепило позиции защиты.Политические мотивыОба собеседника агентства сходятся во мнении, что решения властей штата и города были продиктованы политическими мотивами и желанием заручиться широкой поддержкой населения. Традиционно Нью-Йорк является демократическим штатом, и мэр города Билл де Блазио, также демократ, не может этого не учитывать.После того как вспыхнули беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, мэр значительно ограничил полномочия полиции. Так, в бюджете на 2021 финансовый год полиция Нью-Йорка была лишена 1 миллиарда долларов финансирования. Был принят закон, обязывающий полицейских включать нательный видеорегистратор при покидании машины, а также законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.Именно удушающий прием - удержание коленом на асфальте - стал одним из символов полицейской жестокости этим летом. В результате такого приема и погиб Флойд. Маршируя по улицам Нью-Йорка, протестующие постоянно скандировали "я не могу дышать" - это были последние слова афроамериканца перед смертью.И он, и Хаберфельд сходятся во мнении, что чуть ли не главным шагом, обрушившим "свинцовый град" на город, является роспуск специального подразделения полиции, ежедневно работавшего на улицах в штатском.Как правило, подразделение работало под прикрытием. В его основные задачи входил поиск нелегального оружия, его изъятие и арест владельцев. В группе работали около 600 человек.По ее мнению, роспуск этого подразделения являлся политическим решением мэра. "Было множество протестов и демонстраций против жестокости полиции, полицейского насилия. И он посчитал, что необходимо сделать нечто демонстративное, нечто символическое. Потому что это подразделение обвиняли в том, что оно работает прежде всего в кварталах, где живут (этнические) меньшинства", - пояснила профессор.Между тем, по ее словам, подразделение работало преимущественно в кварталах этнических меньшинств не потому, что подвергало их дискриминации, а потому что там действительно "было и есть нелегальное оружие".У Нью-Йорка проблемыПо ее словам, в результате таких мер тысячи полицейских решили уволиться. Последствия массового ухода опытных полицейских не заставят себя ждать, полагает она. "Даже если власти решат взять на службу в следующем году больше людей, это будут сотрудники без опыта", - добавила профессор.Собеседники РИА Новости не думают, что при нынешних городских властях ситуация с преступностью в Нью-Йорке улучшится - скорее, она будет усугубляться. "Думаю, что только новый мэр и новый шеф полиции начнут изменения. Я не считаю, что мы увидим много изменений при нынешних (властях - ред.)", - заявила Хаберфельд.По словам Джиакэлоуна, если власти не изменят закон о раскрытии сведений и, если они не избавятся от запрета на удушающие удержания, никаких улучшений в борьбе с криминалом не будет."Полиция Нью-Йорка не является тем органом, который действует независимо. Это ведомство чрезвычайно подвержено политическому влиянию. На полицию всегда влияют местные политики. Вспомните протесты и мародерство, которые происходили летом - ведь речь не о том, что полиция не знает, как с этим справиться. Они знают очень хорошо, как с этим сладить, они просто были связаны по рукам", - заключила Хаберфельд.Удастся ли Нью-Йорку остановить бойню в наступившем году, пока не ясно. Ведь, как отмечает Джиакэлоун, в числе кандидатов в будущие мэры города есть те, кто в разы больше де Блазио настроен против полиции. Выборы градоначальника пройдут в 2021 году.
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джордж флойд, билл де блазио, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), в мире

Эпидемия убийств: стрельба на улицах Нью-Йорка

09:39 08.01.2021
 
© Радио Sputnik Диана КобраковаНью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг
Нью-Йорк. Вид на Центральный железнодорожный вокзал и Крайслер-билдинг - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Радио Sputnik Диана Кобракова
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв – РИА Новости. Перестрелки на улицах Нью-Йорка - дело привычное, но в 2020 году город накрыла такая волна, какой не видели здесь десятилетиями. С января по ноябрь преступники открывали огонь 1412 раз - это на 95% больше, чем годом ранее. Причиной такого небывалого всплеска уличной преступности стало сочетание ряда факторов, в первую очередь политических, вопрос в том, хотят ли решить эту проблему "наверху", считают отставные полицейские.
"В начале 1990-х тоже был всплеск тяжких преступлений, но они не были настолько жестокими, как нынешние. Мы в течение десятилетий не видели здесь, в Нью-Йорке, такого обилия перестрелок - по меньшей мере, такого не было в последние 30 лет точно", - заявила РИА Новости профессор полицейской науки США, ветеран вооруженных сил и полиции Израиля Мария Хаберфельд.
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Всего с января по ноябрь 2020 года включительно из-за стрельбы в городе погибли 422 человека. Годом ранее за аналогичный период были убиты 305 человек. Общее число случаев применения огнестрельного оружия выросло почти в два раза - с 721 до 1412.

Эпидемия безнаказанности

В январе 2020 года в штате Нью-Йорк вступил в силу закон, принятия которого добились представляющие Демократическую партию местные власти. Он отменил залог при незначительных правонарушениях. Иными словами, совершившего несерьезный проступок человека после задержания теперь просто отпускают на свободу - дожидаться суда на воле. Освобождать людей из камер предварительного заключения начали еще в ноябре 2019.
Многие критики этого закона предполагают, что вопиющих случаев мародерства в Нью-Йорке в ходе акций Black Lives Matter можно было избежать, если бы не его принятие. Кроме того, по их мнению, подозреваемые могут воспользоваться свободой, чтобы надавить на свидетелей. В результате благодаря закону об отмене залога тысячи людей смогли оказаться на свободе. Многие из них успевали совершить более тяжкие преступления в ожидании суда по первому, менее серьезному правонарушению.
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"Реформа залога создала атмосферу безнаказанности. Людей, по их собственному признанию, освобождали после совершения преступлений, причем весьма серьезных. Те, кто принимал закон, не проконсультировались с научным сообществом по поводу возможных непредвиденных последствий", - полагает Хаберфельд.
Как заявил РИА Новости бывший полицейский, профессор Колледжа уголовного правосудия John Jay Джозеф Джиакэлоун, еще одним фактором, повлиявшим на разгул преступности в Нью-Йорке в этом году, стал закон штата о раскрытии доказательств. Вступивший в силу в январе, он позволил предоставлять адвокатам информацию о свидетелях и о жертвах на гораздо более раннем этапе судебного процесса, чем это было раньше. Это весьма укрепило позиции защиты.
"Кроме того у нас есть недовольство людей, которых заперли из-за COVID-19. Во времена масштабных бедствий, катастроф (а эта пандемия - это катастрофа) люди начинают думать, что они могут делать все, что им захочется, потому что завтра уже может не наступить", - сказала Хаберфельд.

Политические мотивы

Оба собеседника агентства сходятся во мнении, что решения властей штата и города были продиктованы политическими мотивами и желанием заручиться широкой поддержкой населения. Традиционно Нью-Йорк является демократическим штатом, и мэр города Билл де Блазио, также демократ, не может этого не учитывать.
После того как вспыхнули беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, мэр значительно ограничил полномочия полиции. Так, в бюджете на 2021 финансовый год полиция Нью-Йорка была лишена 1 миллиарда долларов финансирования. Был принят закон, обязывающий полицейских включать нательный видеорегистратор при покидании машины, а также законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
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Именно удушающий прием - удержание коленом на асфальте - стал одним из символов полицейской жестокости этим летом. В результате такого приема и погиб Флойд. Маршируя по улицам Нью-Йорка, протестующие постоянно скандировали "я не могу дышать" - это были последние слова афроамериканца перед смертью.
"Запрет на удушающие удержания, которые принял Нью-Йорк, делает почти невозможным арест кого-либо без риска для себя", - заявил Джиакэлоун.
И он, и Хаберфельд сходятся во мнении, что чуть ли не главным шагом, обрушившим "свинцовый град" на город, является роспуск специального подразделения полиции, ежедневно работавшего на улицах в штатском.
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"Основная причина, по моему мнению, - это закрытие подразделения по борьбе с преступностью. При этом никакой альтернативы не было создано для борьбы с бандитизмом, уличной преступностью. Подразделение было закрыто за очень короткий промежуток времени", - заявила Хаберфельд.
Как правило, подразделение работало под прикрытием. В его основные задачи входил поиск нелегального оружия, его изъятие и арест владельцев. В группе работали около 600 человек.
"Если вы внезапно убираете такое число сотрудников из ежедневного процесса, вы сразу же увидите результаты. Понадобилось всего несколько дней, и мы увидели, что преступность стала расти. Стало расти число преступлений с использованием незаконного оружия", - добавила профессор. "По сути, преступники получили сигнал, что никаких последствий для них за их деяния не будет", - указала Хаберфельд.
По ее мнению, роспуск этого подразделения являлся политическим решением мэра. "Было множество протестов и демонстраций против жестокости полиции, полицейского насилия. И он посчитал, что необходимо сделать нечто демонстративное, нечто символическое. Потому что это подразделение обвиняли в том, что оно работает прежде всего в кварталах, где живут (этнические) меньшинства", - пояснила профессор.
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Между тем, по ее словам, подразделение работало преимущественно в кварталах этнических меньшинств не потому, что подвергало их дискриминации, а потому что там действительно "было и есть нелегальное оружие".
"Ему (мэру - ред.) надо было сделать этот символический жест навстречу этим меньшинствам", - сказала Хаберфельд. По ее мнению, мэр пожертвовал этим подразделением в политических целях.

У Нью-Йорка проблемы

По ее словам, в результате таких мер тысячи полицейских решили уволиться. Последствия массового ухода опытных полицейских не заставят себя ждать, полагает она. "Даже если власти решат взять на службу в следующем году больше людей, это будут сотрудники без опыта", - добавила профессор.
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Собеседники РИА Новости не думают, что при нынешних городских властях ситуация с преступностью в Нью-Йорке улучшится - скорее, она будет усугубляться. "Думаю, что только новый мэр и новый шеф полиции начнут изменения. Я не считаю, что мы увидим много изменений при нынешних (властях - ред.)", - заявила Хаберфельд.
По словам Джиакэлоуна, если власти не изменят закон о раскрытии сведений и, если они не избавятся от запрета на удушающие удержания, никаких улучшений в борьбе с криминалом не будет.
"Цифры будут намного выше. А если число будет выше, то можно считать, что у Нью-Йорка действительно проблемы", - отметил он.
"Полиция Нью-Йорка не является тем органом, который действует независимо. Это ведомство чрезвычайно подвержено политическому влиянию. На полицию всегда влияют местные политики. Вспомните протесты и мародерство, которые происходили летом - ведь речь не о том, что полиция не знает, как с этим справиться. Они знают очень хорошо, как с этим сладить, они просто были связаны по рукам", - заключила Хаберфельд.
Удастся ли Нью-Йорку остановить бойню в наступившем году, пока не ясно. Ведь, как отмечает Джиакэлоун, в числе кандидатов в будущие мэры города есть те, кто в разы больше де Блазио настроен против полиции. Выборы градоначальника пройдут в 2021 году.
 
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