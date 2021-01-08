КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"
20:21 08.01.2021 (обновлено: 20:21 15.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины ГБУ "Автомобильные дороги" во время подготовки к зиме
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба КГХ.
"Комплекс городского хозяйства Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных москвичей, поучаствовавших в акции "Елка желаний", 11-летний Кирилл прокатился на оранжевом автомобиле ГБУ "Автомобильные дороги", а 14-летний Никита посетил Центр управления сетями АО "ОЭК". Экскурсии прошли с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом экскурсии Кирилл рассказал, что с раннего детства мечтал прокатиться на большой оранжевой машине и узнать, как работают ее механизмы. После поездки в кабине снегоуборочной машины в сопровождении специалиста ГБУ "Автомобильные дороги" мальчик признался, что в будущем тоже хотел бы работать в городском хозяйстве.
В Центре управления сетями АО "ОЭК" Никите рассказали об управлении наружным освещением, архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией, а после вместе с энергетиками юноша включил городские фонари и новогодние огни.
"Я даже не представлял, что в городе существует такой контроль за светом - в одном месте собирается информация со всех округов. Для меня это было неожиданно", - признался Никита.
Ранее в канун Нового года заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей, передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, и пригласил на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства.
31 декабря 2020, 16:49Новый год—2021Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"