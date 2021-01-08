https://ria.ru/20210108/ekskursii-1593270263.html

КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"

КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"

Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-08T20:21

2021-01-08T20:21

2021-01-15T20:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

автомобильные дороги

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032630_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c3bbab951577c8d888e6ad3f4e6dcf5.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба КГХ.Отмечается, что перед началом экскурсии Кирилл рассказал, что с раннего детства мечтал прокатиться на большой оранжевой машине и узнать, как работают ее механизмы. После поездки в кабине снегоуборочной машины в сопровождении специалиста ГБУ "Автомобильные дороги" мальчик признался, что в будущем тоже хотел бы работать в городском хозяйстве.В Центре управления сетями АО "ОЭК" Никите рассказали об управлении наружным освещением, архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией, а после вместе с энергетиками юноша включил городские фонари и новогодние огни.Ранее в канун Нового года заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей, передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, и пригласил на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства.

https://ria.ru/20201231/biryukov-1591723111.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, автомобильные дороги, петр бирюков, москва