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КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"
КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"
Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-08T20:21
2021-01-15T20:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба КГХ.Отмечается, что перед началом экскурсии Кирилл рассказал, что с раннего детства мечтал прокатиться на большой оранжевой машине и узнать, как работают ее механизмы. После поездки в кабине снегоуборочной машины в сопровождении специалиста ГБУ "Автомобильные дороги" мальчик признался, что в будущем тоже хотел бы работать в городском хозяйстве.В Центре управления сетями АО "ОЭК" Никите рассказали об управлении наружным освещением, архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией, а после вместе с энергетиками юноша включил городские фонари и новогодние огни.Ранее в канун Нового года заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей, передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, и пригласил на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства.
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городское хозяйство москвы, автомобильные дороги, петр бирюков, москва

КГХ Москвы провел экскурсии для участников акции "Елка желаний"

20:21 08.01.2021 (обновлено: 20:21 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины ГБУ "Автомобильные дороги" во время подготовки к зиме
Снегоуборочные машины ГБУ Автомобильные дороги во время подготовки к зиме - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных жителей столицы, поучаствовавших в акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба КГХ.
"Комплекс городского хозяйства Москвы провел индивидуальные экскурсии для юных москвичей, поучаствовавших в акции "Елка желаний", 11-летний Кирилл прокатился на оранжевом автомобиле ГБУ "Автомобильные дороги", а 14-летний Никита посетил Центр управления сетями АО "ОЭК". Экскурсии прошли с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед началом экскурсии Кирилл рассказал, что с раннего детства мечтал прокатиться на большой оранжевой машине и узнать, как работают ее механизмы. После поездки в кабине снегоуборочной машины в сопровождении специалиста ГБУ "Автомобильные дороги" мальчик признался, что в будущем тоже хотел бы работать в городском хозяйстве.
В Центре управления сетями АО "ОЭК" Никите рассказали об управлении наружным освещением, архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией, а после вместе с энергетиками юноша включил городские фонари и новогодние огни.
"Я даже не представлял, что в городе существует такой контроль за светом - в одном месте собирается информация со всех округов. Для меня это было неожиданно", - признался Никита.
Ранее в канун Нового года заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей, передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, и пригласил на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 16:49Новый год—2021
Бирюков принял участие в акции "Елка желаний"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дорогиПетр БирюковМосква
 
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