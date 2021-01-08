https://ria.ru/20210108/effektivnost-1592302783.html

Госкомпании обязали публиковать данные о показателях эффективности работы

Госкомпании обязали публиковать данные о показателях эффективности работы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:14

2021-01-08T10:14

2021-01-08T10:16

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы, сообщается на сайте правительства РФ.Отмечается, что документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов. Так, они должны будут содержать перечень КПЭ и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений."Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год", - добавляется в сообщении.

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россия, михаил мишустин, экономика