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Госкомпании обязали публиковать данные о показателях эффективности работы
Госкомпании обязали публиковать данные о показателях эффективности работы
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T10:14
2021-01-08T10:14
2021-01-08T10:16
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее госкомпании публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы, сообщается на сайте правительства РФ.Отмечается, что документ фиксирует требования к форме и содержанию отчетов. Так, они должны будут содержать перечень КПЭ и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений."Такие отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год", - добавляется в сообщении.
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