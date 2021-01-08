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На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
Машина медслужбы столкнулась с грузовиком на Сахалине, её водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Сахалинской... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T07:13
2021-01-08T07:13
авто
сахалин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
южно-сахалинск
оха
дтп
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв - РИА Новости. Машина медслужбы столкнулась с грузовиком на Сахалине, её водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Сахалинской области.ДТП произошло в пятницу около 13:00 (05:00) севернее Южно-Сахалинска, на 5-м километре трассы Южно-Сахалинск - Оха, между селами и Новоалександровск и Березняки."По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учёл дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГИБДД.
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сахалин
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авто, сахалин, ульяновский автомобильный завод (уаз), южно-сахалинск, оха, дтп, происшествия

На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы

07:13 08.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв - РИА Новости. Машина медслужбы столкнулась с грузовиком на Сахалине, её водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Сахалинской области.
ДТП произошло в пятницу около 13:00 (05:00) севернее Южно-Сахалинска, на 5-м километре трассы Южно-Сахалинск - Оха, между селами и Новоалександровск и Березняки.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учёл дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГИБДД.
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АвтоСахалинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Южно-СахалинскОхаДТППроисшествия
 
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