https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html

На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы

На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы

Машина медслужбы столкнулась с грузовиком на Сахалине, её водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Сахалинской... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:13

2021-01-08T07:13

2021-01-08T07:13

авто

сахалин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

южно-сахалинск

оха

дтп

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 янв - РИА Новости. Машина медслужбы столкнулась с грузовиком на Сахалине, её водитель и пассажирка скончались на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Сахалинской области.ДТП произошло в пятницу около 13:00 (05:00) севернее Южно-Сахалинска, на 5-м километре трассы Южно-Сахалинск - Оха, между селами и Новоалександровск и Березняки."По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учёл дорожные условия, допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210105/dtp-1592086084.html

сахалин

южно-сахалинск

оха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, сахалин, ульяновский автомобильный завод (уаз), южно-сахалинск, оха, дтп, происшествия