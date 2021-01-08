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Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске
Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске
Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T16:05
2021-01-08T16:05
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, со слов очевидцев, "с тарзанки упал ребенок лет 10", "по травмам неизвестно, родители на руках унесли".Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям, уточняется в сообщении.В пресс-центре РИА Новости пояснили, что, предварительно, у мальчика перелом руки.
https://ria.ru/20210108/travma-1592320972.html
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магнитогорск, челябинская область, происшествия

Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске

16:05 08.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, со слов очевидцев, "с тарзанки упал ребенок лет 10", "по травмам неизвестно, родители на руках унесли".
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"Прокуратурой области организована проверка по факту травмирования ребенка на канатной дороге в экопарке в Магнитогорске. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при предоставлении услуг в части соблюдения их безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.
Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям, уточняется в сообщении.
В пресс-центре РИА Новости пояснили, что, предварительно, у мальчика перелом руки.
 
МагнитогорскЧелябинская областьПроисшествия
 
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