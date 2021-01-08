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Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске
Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске
Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T16:05
2021-01-08T16:05
2021-01-08T16:05
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, со слов очевидцев, "с тарзанки упал ребенок лет 10", "по травмам неизвестно, родители на руках унесли".Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям, уточняется в сообщении.В пресс-центре РИА Новости пояснили, что, предварительно, у мальчика перелом руки.
https://ria.ru/20210108/travma-1592320972.html
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магнитогорск, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска
, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области
.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, со слов очевидцев, "с тарзанки упал ребенок лет 10", "по травмам неизвестно, родители на руках унесли".
"Прокуратурой области организована проверка по факту травмирования ребенка на канатной дороге в экопарке в Магнитогорске. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при предоставлении услуг в части соблюдения их безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.
Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям, уточняется в сообщении.
В пресс-центре РИА Новости пояснили, что, предварительно, у мальчика перелом руки.