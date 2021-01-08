https://ria.ru/20210108/doroga-1592331252.html

Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске

Прокуратура проверит данные о падении ребенка с тарзанки в Магнитогорске

Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:05

2021-01-08T16:05

2021-01-08T16:05

магнитогорск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после падения ребенка с канатной дороги в экопарке Магнитогорска, предварительно, у мальчика перелом руки, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры Челябинской области.Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, со слов очевидцев, "с тарзанки упал ребенок лет 10", "по травмам неизвестно, родители на руках унесли".Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц организации, предоставляющей развлекательные услуги потребителям, уточняется в сообщении.В пресс-центре РИА Новости пояснили, что, предварительно, у мальчика перелом руки.

https://ria.ru/20210108/travma-1592320972.html

магнитогорск

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитогорск, челябинская область, происшествия