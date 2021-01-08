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В Ульяновской области ребенок погиб при обрушении потолка в частном доме
В Ульяновской области ребенок погиб при обрушении потолка в частном доме
Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:30
2021-01-08T13:30
2021-01-08T14:44
следственный комитет россии (ск рф)
сергей морозов (политик)
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, сообщение о происшествии в одноэтажном жилом доме в поселке Барыш Барышского района поступило в службу спасения 8 января в 12.15 (11.15 мск), в прихожей дома упало потолочное перекрытие.Глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.Следователи завели уголовное дело после обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, в результате чего один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте СК РФ.Добавляется, восьмилетняя сестра погибшего госпитализирована.В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.Как сообщалось ранее, глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.
https://ria.ru/20210107/dtp-1592262167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), сергей морозов (политик), ульяновская область, происшествия
САМАРА, 8 янв - РИА Новости.
Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области
, сообщил губернатор региона Сергей Морозов
.
По данным ГУМЧС по Ульяновской области, сообщение о происшествии в одноэтажном жилом доме в поселке Барыш Барышского района поступило в службу спасения 8 января в 12.15 (11.15 мск), в прихожей дома упало потолочное перекрытие.
"В частном доме, где проживает многодетная семья, упал потолок. В этот момент в гостях находились двое несовершеннолетних детей: один из них получил травму, еще один ребенок, к несчастью, погиб", - написал Морозов на своей странице в Facebook.
Глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.
Следователи завели уголовное дело после обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, в результате чего один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате разрушения крыши дома в Барышском районе (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, восьмилетняя сестра погибшего госпитализирована.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.
Как сообщалось ранее, глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.