https://ria.ru/20210108/dom-1592319150.html

В Ульяновской области ребенок погиб при обрушении потолка в частном доме

В Ульяновской области ребенок погиб при обрушении потолка в частном доме

Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:30

2021-01-08T13:30

2021-01-08T14:44

следственный комитет россии (ск рф)

сергей морозов (политик)

ульяновская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592319132_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_71ec8ff68fe19fb8879b7171027e7d0f.jpg

САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Один ребенок погиб и еще один пострадал в результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, сообщение о происшествии в одноэтажном жилом доме в поселке Барыш Барышского района поступило в службу спасения 8 января в 12.15 (11.15 мск), в прихожей дома упало потолочное перекрытие.Глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.Следователи завели уголовное дело после обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области, в результате чего один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщается на сайте СК РФ.Добавляется, восьмилетняя сестра погибшего госпитализирована.В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.Как сообщалось ранее, глава региона дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям и доложить ему обо всех деталях происшествия. Также Морозов дал поручение провести в муниципалитетах сплошную проверку жилищных условий семей с детьми.

https://ria.ru/20210107/dtp-1592262167.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kamchatka-1592205981.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сергей морозов (политик), ульяновская область, происшествия