Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности, но не получили ответа.
"Сегодня утром мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы призвать его воспользоваться 25-й поправкой (к Конституции США), которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента за подстрекательство к бунту и из-за опасности, которую он представляет. Мы еще не получили ответа от вице-президента", - говорится в совместном заявлении.
"Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее", - говорится в заявлении.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.