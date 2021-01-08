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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/demokraty-1592290560.html
Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти
Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T03:46
2021-01-08T03:46
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
чак шумер
нэнси пелоси
капитолий
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности, но не получили ответа."Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее", - говорится в заявлении.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
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вашингтон, чак шумер, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, сша, в мире

Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти

03:46 08.01.2021
 
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанкПредвыборное выступление Д. Трампа в Майами
Предвыборное выступление Д. Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности, но не получили ответа.
"Сегодня утром мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы призвать его воспользоваться 25-й поправкой (к Конституции США), которая позволила бы вице-президенту и большинству членов кабинета отстранить президента за подстрекательство к бунту и из-за опасности, которую он представляет. Мы еще не получили ответа от вице-президента", - говорится в совместном заявлении.
"Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее", - говорится в заявлении.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.
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Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонЧак ШумерНэнси ПелосиКапитолийДжо БайденСШАВ мире
 
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