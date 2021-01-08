https://ria.ru/20210108/demokraty-1592290560.html

Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти

Демократы ждут от Пенса ответа на предложение отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T03:46

2021-01-08T03:46

2021-01-08T03:46

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

чак шумер

нэнси пелоси

капитолий

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности из-за предполагаемой неспособности исполнять президентские обязанности, но не получили ответа."Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее", - говорится в заявлении.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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вашингтон, чак шумер, нэнси пелоси, капитолий, джо байден, сша, в мире