https://ria.ru/20210108/daniya-1592343765.html

Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T18:53

2021-01-08T18:53

2021-01-08T18:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дания

в мире

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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд, исключение составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров. "Мы должны сделать так, чтобы в Данию въезжало еще меньше путешественников", - отметил министр юстиции Ник Хэккеруп. По его словам, более строгие ограничения на поездки будут действовать до 17 января включительно.До сих пор в королевство не могли въезжать иностранцы без очевидной цели и отрицательного теста на коронавирус. "Теперь больше нельзя будет въехать в Данию для работы по хозяйству или для учебы, как это было до сих пор", - пояснил министр.Кроме того, сокращаются сроки действия справки об отсутствии коронавируса – тест должен быть сделан не более чем за сутки до въезда. Это требование касается не только иностранцев, но и датчан, которые возвращаются домой из-за границы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дания, в мире