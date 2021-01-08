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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/daniya-1592343765.html
Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19
Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19
Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T18:53
2021-01-08T18:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дания
в мире
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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд, исключение составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров. "Мы должны сделать так, чтобы в Данию въезжало еще меньше путешественников", - отметил министр юстиции Ник Хэккеруп. По его словам, более строгие ограничения на поездки будут действовать до 17 января включительно.До сих пор в королевство не могли въезжать иностранцы без очевидной цели и отрицательного теста на коронавирус. "Теперь больше нельзя будет въехать в Данию для работы по хозяйству или для учебы, как это было до сих пор", - пояснил министр.Кроме того, сокращаются сроки действия справки об отсутствии коронавируса – тест должен быть сделан не более чем за сутки до въезда. Это требование касается не только иностранцев, но и датчан, которые возвращаются домой из-за границы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дания, в мире

Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

18:53 08.01.2021 (обновлено: 18:58 08.01.2021)
 
© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.

"Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные" (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу). Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые", - сказал Кофод.

По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд, исключение составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров.
"Мы должны сделать так, чтобы в Данию въезжало еще меньше путешественников", - отметил министр юстиции Ник Хэккеруп. По его словам, более строгие ограничения на поездки будут действовать до 17 января включительно.
До сих пор в королевство не могли въезжать иностранцы без очевидной цели и отрицательного теста на коронавирус. "Теперь больше нельзя будет въехать в Данию для работы по хозяйству или для учебы, как это было до сих пор", - пояснил министр.
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Кроме того, сокращаются сроки действия справки об отсутствии коронавируса – тест должен быть сделан не более чем за сутки до въезда. Это требование касается не только иностранцев, но и датчан, которые возвращаются домой из-за границы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
 
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