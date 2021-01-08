https://ria.ru/20210108/covid-1592320448.html
Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19
Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19
Британские ученые из Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:42
2021-01-08T13:42
2021-01-08T13:42
распространение нового коронавируса
здоровье
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Британские ученые из Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать. Об этом написали в Express.По словам ученых, затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель. При этом его крайне трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется. Так, больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять. Ученые отмечают, что в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.Помимо этого, больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже. Все это может проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592232982.html
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здоровье, в мире
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Британские
ученые из Национального Института по Здоровью и Уходу
(NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать. Об этом написали в Express
.
По словам ученых, затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель. При этом его крайне трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется.
Так, больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять.
Ученые отмечают, что в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.
Помимо этого, больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже. Все это может проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.