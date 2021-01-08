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В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T16:14
2021-01-08T16:14
2021-01-08T19:33
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ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.Хан добавил, что "лондонцы продолжают приносить огромные жертвы", но он "умоляет" их оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.Объявление о чрезвычайной ситуации или "крупном инциденте" означает событие, влекущее серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требующее специальных мер со стороны экстренных служб.Мэрия Лондона, в свою очередь, выпустила специальное заявление.Накануне в Британии зафиксировали самое большое число умерших от коронавируса за сутки с 21 апреля — 1162 человека. Заразились 52 618 человек.С этой недели в Англии ввели национальный локдаун, уже третий по счету. Карантин действует и в Шотландии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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садик хан, великобритания, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лондон, в мире
ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Мария Табак.
Мэр Лондона Садик Хан
объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.
"Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей", — написал он в Twitter.
Хан добавил, что "лондонцы продолжают приносить огромные жертвы", но он "умоляет" их оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
Объявление о чрезвычайной ситуации или "крупном инциденте" означает событие, влекущее серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требующее специальных мер со стороны экстренных служб.
Мэрия Лондона, в свою очередь, выпустила специальное заявление.
"Мэр написал премьер-министру письмо с просьбами от лица мэрии и лидеров советов лондонских районов увеличить финансовую поддержку для лондонцев, которые должны самоизолироваться и не могут работать, предоставлять ежедневные сведения по вакцинации, закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице, в том числе в очередях в супермаркеты и в других местах, где могут быть скопления людей", — говорится в документе.
Накануне в Британии зафиксировали самое большое число умерших от коронавируса за сутки с 21 апреля — 1162 человека. Заразились 52 618 человек.
С этой недели в Англии ввели национальный локдаун, уже третий по счету. Карантин действует и в Шотландии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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