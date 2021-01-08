https://ria.ru/20210108/chs-1592332317.html

В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:14

2021-01-08T16:14

2021-01-08T19:33

садик хан

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лондон

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ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе в связи с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии коронавируса.Хан добавил, что "лондонцы продолжают приносить огромные жертвы", но он "умоляет" их оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.Объявление о чрезвычайной ситуации или "крупном инциденте" означает событие, влекущее серьезные последствия, в том числе риск для жизни людей, и требующее специальных мер со стороны экстренных служб.Мэрия Лондона, в свою очередь, выпустила специальное заявление.Накануне в Британии зафиксировали самое большое число умерших от коронавируса за сутки с 21 апреля — 1162 человека. Заразились 52 618 человек.С этой недели в Англии ввели национальный локдаун, уже третий по счету. Карантин действует и в Шотландии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/britaniya-1592272011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/zdorove-1592063167.html

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