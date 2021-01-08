https://ria.ru/20210108/chistaya-moskva-tysyacha-edinits-tekhniki-likvidiruet-svalku-ryadom-s-mgu-1592341262.html

Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ

Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ

В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.

2021-01-08T18:15

2021-01-08T18:15

2021-01-08T18:15

москва

экология

видео

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На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров. На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". 2021-01-08T18:15 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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