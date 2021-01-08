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Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.
2021-01-08T18:15
2021-01-08T18:15
москва
экология
видео
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На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров. На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
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60
видео, москва, экология, видео
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.
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Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ

18:15 08.01.2021
 
Читать ria.ru в
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.
На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
 
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