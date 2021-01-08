https://ria.ru/20210108/chistaya-moskva-tysyacha-edinits-tekhniki-likvidiruet-svalku-ryadom-s-mgu-1592341262.html
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.
2021-01-08T18:15
2021-01-08T18:15
2021-01-08T18:15
москва
экология
видео
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На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
москва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров. На объекте задействованы около трех тысяч человек и порядка 1000 единиц специализированной техники. На этой территории возведут новые корпуса и парковую зону. Программа осуществляется в рамках проекта научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы".
2021-01-08T18:15
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, москва, экология, видео
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.
2021-01-08T18:15
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PT1M18S
Чистая Москва: тысяча единиц техники ликвидирует свалку рядом с МГУ
В Москве ликвидируют свалку строительного мусора рядом с МГУ им. Ломоносова. В кратчайшие сроки необходимо очистить порядка 40 гектаров.