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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/britaniya-1592345029.html
В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч
В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч
Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1325 человек, сообщил минздрав. Это рекордные цифры по двум... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T19:15
2021-01-08T19:21
англия
шотландия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1325 человек, сообщил минздрав. Это рекордные цифры по двум показателям с начала пандемии в стране.Накануне в стране выявили 52 618 заражений, скончались 1 162 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 957 472 человек, умерли 79 833 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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англия, шотландия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии число случаев COVID-19 за сутки превысило 68 тысяч

19:15 08.01.2021 (обновлено: 19:21 08.01.2021)
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество заражений коронавирусом за сутки в Британии составило 68 053 человека, скончались 1325 человек, сообщил минздрав. Это рекордные цифры по двум показателям с начала пандемии в стране.
Накануне в стране выявили 52 618 заражений, скончались 1 162 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 957 472 человек, умерли 79 833 заболевших.
С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнглияШотландияКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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