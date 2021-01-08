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Колонии начнут сообщать об освобождении заключенных с опасными болезнями
Колонии начнут сообщать об освобождении заключенных с опасными болезнями
Исправительные учреждения России обязали передавать региональным властям сведения об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, закон... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T09:09
2021-01-08T09:09
2021-01-08T09:09
россия
здоровье - общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Исправительные учреждения России обязали передавать региональным властям сведения об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, закон вступает в силу с 17 января 2021 года.Соответствующий федеральный закон, разработанный Министерством юстиции РФ, вносит изменения в статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России.Из документа следует, что администрации исправительных учреждений обязаны будут передавать региональным органам здравоохранения информацию об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями. Ведомства на местах в свою очередь должны будут решить вопрос организации оказания бывшему заключенному медицинской помощи.Перечень сведений и правила их передачи, а также правила обмена информацией в случае неприбытия осужденного к месту жительства устанавливает правительство РФ.
https://ria.ru/20200226/1565196599.html
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РИА Новости
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россия, здоровье - общество, министерство юстиции рф (минюст россии)