https://ria.ru/20210108/bolezni-1592298984.html

Колонии начнут сообщать об освобождении заключенных с опасными болезнями

Колонии начнут сообщать об освобождении заключенных с опасными болезнями

Исправительные учреждения России обязали передавать региональным властям сведения об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, закон... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T09:09

2021-01-08T09:09

2021-01-08T09:09

россия

здоровье - общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Исправительные учреждения России обязали передавать региональным властям сведения об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, закон вступает в силу с 17 января 2021 года.Соответствующий федеральный закон, разработанный Министерством юстиции РФ, вносит изменения в статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России.Из документа следует, что администрации исправительных учреждений обязаны будут передавать региональным органам здравоохранения информацию об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями. Ведомства на местах в свою очередь должны будут решить вопрос организации оказания бывшему заключенному медицинской помощи.Перечень сведений и правила их передачи, а также правила обмена информацией в случае неприбытия осужденного к месту жительства устанавливает правительство РФ.

https://ria.ru/20200226/1565196599.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство юстиции рф (минюст россии)