https://ria.ru/20210108/bol-1592299246.html

Названы виды боли, при которых нужно вызывать скорую

Названы виды боли, при которых нужно вызывать скорую

Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский в беседе с "Пятым... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T09:14

2021-01-08T09:14

2021-01-08T12:50

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боль

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский в беседе с "Пятым каналом" рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме, а промедление с обращением к врачу может привести к серьезным последствиям.Так, по его словам, во время новогодних праздников у людей часто болит живот, однако не всегда причиной тому становится еда. Боли в животе могут свидетельствовать о проблемах желчевыделительной системы, а также сигнализировать о панкреатите или холецистите. Характерными симптомами, как напомнил Барановский, является не только нарастающая боль вверху живота, но и горечь во рту, тошнота или рвота с желчью."Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи", — пояснил гастроэнтеролог, отметив, что подобные состояния часто заканчиваются хирургическим вмешательством.Кроме того, люди с хроническими заболеваниями часто не обращают внимание уже на привычные боли в животе, однако, как предупредил врач, это также может быть опасно. Возможно, боль говорит о новых факторах, которые ухудшают состояние здоровья или даже сигнализируют о рецидиве болезни. Самыми опасными болями являются ночные и те, что возникают на голодный желудок.Например, ночью человек просыпается от боли и голода, а притупить их можно лишь при помощи еды, воды или лекарств. Это, по словам Барановского, свидетельствует об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями."Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений", — пояснил врач. Это может сигнализировать о желудочном кровотечении. Промедления при язвенной болезни или заболеваниях двенадцатиперстной кишки, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, могут быть опасны для жизни. При этом медик посоветовал в любом случае не терпеть боль и не заглушать ее лекарствами — лучше сразу вызвать медиков.

https://rsport.ria.ru/20201209/pitanie-1588474955.html

https://rsport.ria.ru/20200724/1574828310.html

https://ria.ru/20200408/1569725565.html

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россия, боль, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество