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Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing
Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing
Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране 8... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:31
2021-01-08T14:31
крушение украинского самолета в иране
ирина венедиктова
евгений енин
boeing 737-800
международные авиалинии украины
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КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января 2020 года.Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: летный планшет экипажа. Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о катастрофе украинского Boeing возле Тегерана.В офисе напомнили, что год назад офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране, где погибло 176 человек. За это время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, непосредственно осуществляется сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.В офисе уточнили, что сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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крушение украинского самолета в иране, ирина венедиктова, евгений енин, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, сша, украина, в мире

Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing

14:31 08.01.2021
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января 2020 года.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: летный планшет экипажа. Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о катастрофе украинского Boeing возле Тегерана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
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Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing над Тегераном
В офисе напомнили, что год назад офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране, где погибло 176 человек. За это время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, непосредственно осуществляется сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.
В офисе уточнили, что сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

"В прошлом году проведено два раунда переговоров с иранской стороной, в частности, о сотрудничестве в рамках уголовного расследования. В декабре 2020 года Иран передал Украине для исследования планшет, найденный на месте авиакатастрофы. Кроме того, Украина получила для анализа проект финального отчета по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, подготовленного иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации. Это технический отчет, который может раскрыть причины падения самолета", - сообщается на сайте ведомства.

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
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Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 00:42
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 в Иране (2020)
 
Крушение украинского самолета в ИранеИрина ВенедиктоваЕвгений ЕнинBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныШвецияСШАУкраинаВ мире
 
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