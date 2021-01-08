https://ria.ru/20210108/boeing-1592324012.html

Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing

Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing

Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране 8... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:31

2021-01-08T14:31

2021-01-08T14:31

крушение украинского самолета в иране

ирина венедиктова

евгений енин

boeing 737-800

международные авиалинии украины

швеция

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января 2020 года.Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: летный планшет экипажа. Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о катастрофе украинского Boeing возле Тегерана.В офисе напомнили, что год назад офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране, где погибло 176 человек. За это время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, непосредственно осуществляется сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.В офисе уточнили, что сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574241270.html

https://ria.ru/20200610/1572777715.html

https://ria.ru/20210108/krushenie-1591375405.html

швеция

сша

украина

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крушение украинского самолета в иране, ирина венедиктова, евгений енин, boeing 737-800, международные авиалинии украины, швеция, сша, украина, в мире