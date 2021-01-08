Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: летный планшет экипажа. Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о катастрофе украинского Boeing возле Тегерана.
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В офисе напомнили, что год назад офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране, где погибло 176 человек. За это время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, непосредственно осуществляется сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.
В офисе уточнили, что сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.
"В прошлом году проведено два раунда переговоров с иранской стороной, в частности, о сотрудничестве в рамках уголовного расследования. В декабре 2020 года Иран передал Украине для исследования планшет, найденный на месте авиакатастрофы. Кроме того, Украина получила для анализа проект финального отчета по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, подготовленного иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации. Это технический отчет, который может раскрыть причины падения самолета", - сообщается на сайте ведомства.
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что, согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.