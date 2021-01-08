Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210108/bitkoin-1592322872.html
Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов
Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов,... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:14
2021-01-08T14:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dbd39d3b5db3325ee07bd3a62ebb2302.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 мск биткоин дорожал на 9,79%, до 40 612 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,58%, до 40 602 долларов. Минутами ранее криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов."Стремительный подъем биржевого курса биткоина, думаю, несет в себе не только финансово-технологическое противоречие между фиатом и криптой, но также испытывает очень сильное влияние политических событий, происходящих сейчас в США", - прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Достигнув теперь уже очередного рубежа в 41 000 долларов за монету, невольно напрашивается предположение о желании финансовых элит выйти из долларовой сферы даже в самих США. Думается, что нарастание политического противостояния в сочетании с кризисом доверия к фиату может стать очень серьезным испытанием для мира, подняв криптовалюту до высот, которые мы раньше прогнозировали на конец наступившего года", - добавил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_7a8dc50d77fc09f85a8dad3a2a894935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биткоин, экономика

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов

14:14 08.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 мск биткоин дорожал на 9,79%, до 40 612 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,58%, до 40 602 долларов. Минутами ранее криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов.
Блокчейн и биткоин - РИА Новости, 1920, 05.03.2018
5 марта 2018, 12:26Инфографика
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
"Стремительный подъем биржевого курса биткоина, думаю, несет в себе не только финансово-технологическое противоречие между фиатом и криптой, но также испытывает очень сильное влияние политических событий, происходящих сейчас в США", - прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Достигнув теперь уже очередного рубежа в 41 000 долларов за монету, невольно напрашивается предположение о желании финансовых элит выйти из долларовой сферы даже в самих США. Думается, что нарастание политического противостояния в сочетании с кризисом доверия к фиату может стать очень серьезным испытанием для мира, подняв криптовалюту до высот, которые мы раньше прогнозировали на конец наступившего года", - добавил он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьбиткоинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвали лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31СМИ: при пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
04:02Американский аналитик дал Байдену совет по поводу России
03:49Пушков спрогнозировал политику США по отношению к России при Байдене
03:41Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
03:23Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
03:20Раскрыты подробности возможного задержания русскоговорящего у Капитолия
03:19Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
Лента новостейМолния