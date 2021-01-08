https://ria.ru/20210108/bitkoin-1592322872.html

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив 41 тысячу долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов,... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:14

2021-01-08T14:14

2021-01-08T14:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

экономика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 мск биткоин дорожал на 9,79%, до 40 612 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,58%, до 40 602 долларов. Минутами ранее криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов."Стремительный подъем биржевого курса биткоина, думаю, несет в себе не только финансово-технологическое противоречие между фиатом и криптой, но также испытывает очень сильное влияние политических событий, происходящих сейчас в США", - прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Достигнув теперь уже очередного рубежа в 41 000 долларов за монету, невольно напрашивается предположение о желании финансовых элит выйти из долларовой сферы даже в самих США. Думается, что нарастание политического противостояния в сочетании с кризисом доверия к фиату может стать очень серьезным испытанием для мира, подняв криптовалюту до высот, которые мы раньше прогнозировали на конец наступившего года", - добавил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика