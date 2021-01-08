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МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков
МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков
МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:32
2021-01-08T11:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.В ведомстве призвали быть аккуратными и ответственными "в вопросах противопожарной безопасности".Спасатели отметили, что новая редакция правил противопожарного режима в РФ дополнена разделом по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий. Также введены положения по использованию пиротехники на концертах и других массовых мероприятиях.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков

11:32 08.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодний фейерверк
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.
"В период праздников пиротехнику нужно запускать на специально отведенных площадках. Они определены в каждом субъекте с учетом безопасного расстояния от жилых домов, линий электропередачи, заправочных станций и деревьев", - сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 03:19
В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
В ведомстве призвали быть аккуратными и ответственными "в вопросах противопожарной безопасности".
Спасатели отметили, что новая редакция правил противопожарного режима в РФ дополнена разделом по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий. Также введены положения по использованию пиротехники на концертах и других массовых мероприятиях.
С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
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