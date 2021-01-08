https://ria.ru/20210108/bezopasnost-1592309153.html
МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков
МЧС призвало россиян соблюдать безопасность при запуске фейерверков
МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:32
2021-01-08T11:32
2021-01-08T11:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. МЧС призывает россиян соблюдать максимальную безопасность при запуске пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.В ведомстве призвали быть аккуратными и ответственными "в вопросах противопожарной безопасности".Спасатели отметили, что новая редакция правил противопожарного режима в РФ дополнена разделом по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий. Также введены положения по использованию пиротехники на концертах и других массовых мероприятиях.С 1 января 2021 года в России вступили в действие новые правила противопожарного режима. После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20210101/pozhar-1591743904.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество